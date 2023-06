Madagascar: CENI - Sa réplique face à ses détracteurs

La clôture définitive de la liste électorale au 17 juillet prochain a soulevé des vagues au sein de certains partis politiques. Ces derniers dénoncent les manquement de la Commission électorale nationale indépendante et condamnent le président de celle-ci.

Face à ses détracteurs, un des membres de la commission électorale a donné son point de vue. D'après ses explications, « il est connu de tous, selon le règlement en vigueur, que la refonte des listes électorales prend fin le 10 juin 2023. Le droit de vote est un droit reconnu par la Constitution, et dans ce sens l'inscription dans la liste électorale est un devoir pour tout citoyen. Compte tenu de l'esprit des dispositions fondamentales, de la convention internationale sur les droits de l'Homme et de la loi organique régissant les élections, ce droit de vote doit être sollicité et encouragé ».

Et d'enchaîner qu'« étant la structure nationale prévue par la Constitution chargée de l'organisation et de la gestion de toutes les opérations électorales, la Ceni veille à la mise sur pied d'un registre électoral national fiable et crédible. Dans le respect du droit de tout citoyen de procéder à des réclamations, cet organe accorde un délai de vingt jours pour traiter les recours. La même période est ouverte à tout citoyen ayant âge de voter et disposant d'une carte d'identité nationale - au plus tard le 10 juin - de s'y inscrire ».