Madagascar: Star Tour Tana 2023 - Une belle brochette d'artistes à l'affiche

Star Tour revient en force dans la capitale, à l'occasion de la fête de l'indépendance et ce, pour trois jours de festivités non-stop. Cette deuxième édition rentre par ailleurs dans le cadre de la célébration des 70 ans de la STAR.

Ainsi, du 23 au 25 juin prochain, le Coliseum Antsonjombe sera le théâtre de cette grande fête dont l'accès sera gratuit.

Pour cette édition, toutes les festivités se dérouleront dans l'espace supérieur du Coliseum afin de ne pas éparpiller l'ambiance en concentrant toutes les activités en un même lieu.

7 artistes de renom au rendez-vous :

Sept artistes et groupes de renom vont se succéder sur scène pour faire vibrer la population durant l'événement.

Le 23 juin, Ambondrona et Mad Max se partageront la scène pour enflammer le public.

Le lendemain, 24 juin, ce sera au tour de Ceasar et Lion Hill de chauffer l'ambiance à leur façon. Enfin, le 25 juin, Stéphanie, LJO et Samoela clôtureront en beauté les festivités pour une veille de fête de l'indépendance détonante et explosive.

Jeux et divertissements à gogo :

Le Coliseum ne sera à aucun moment silencieux durant les trois jours, puisque, à part les Fou Hehy et Andry Barhone qui assureront l'animation du podium avec leur humour légendaire, des dj professionnels, dont MPX, DJ Lova et DJ Gova, se chargeront de maintenir l'ambiance durant la pause des artistes.

Divers jeux et stands de kermesse seront mis en place pour amuser petits et grands avec des lots à la clé. Un espace dédié accueillira les personnes en quête d'endroits moins agités où ils pourront s'adonner tranquillement à du karaoké. Chacun et chacune pourra y trouver son compte, en résumé.

Sécurité renforcée :

Comme à chaque édition de Star Tour, les dispositifs de sécurité seront renforcés selon les explications de Setra Ramanankoraisina, responsable des Événements et Sponsoring de la STAR. Des fouilles sont opérées à l'entrée pour empêcher l'entrée d'objets dangereux dans le Coliseum. Pour ce faire, un dispositif de détecteur de métaux sera mis en place par les éléments des forces de l'ordre et les agents de sécurité civile qui assureront la sécurité du site durant les trois jours.

Préservation de l'environnement maintenue :

Kopakelatra, le projet de recyclage des bouteilles en plastique de la STAR sera également représenté. Les dispositifs destinés à recueillir les bouteilles en plastique usagées seront mis à disposition sur le site, pour réduire au maximum l'éparpillement de déchets en plastique. Cela dit, les organisateurs s'engagent également à nettoyer le Coliseum chaque soir après la fête.

« Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux riverains et à toute la population de faire la fête et se divertir en toute sérénité « , confirme Seheno Randriambolamanana, la directrice de Communication de la STAR.