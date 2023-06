Madagascar: Syndicat des inspecteurs des domaines - « Nous ne sommes pas protégés dans l'exercice de notre fonction »

Des affaires de corruption et de litiges fonciers sont souvent associées aux inspecteurs de domaine. Une situation que le SIDPFM a voulu mettre au clair, hier.

« Nous faisons face à des obstructions et des pressions ». C'est ce qu'a souligné Mirija Solonantenaina Rakotoson, inspecteur des domaines, chef circonscription de l'Avaradrano, et non moins nouveau président du Syndicat des inspecteurs des domaines et de la propriété foncière de Madagascar (SIDPFM), durant une conférence de presse que les nouveaux membres du Syndicat ont donné, hier, à Ambohimanambola.

L'occasion pour eux de rappeler le rôle joué par les inspecteurs des domaines dans le développement économique du pays mais surtout les différents problèmes auxquels ils font face dans le cadre de leur travail. « Nous ne sommes pas protégés dans l'exercice de notre travail », a ainsi soutenu Mirija Solonantenaina Rakotoson.

Poursuites

En effet, ces dernières années les inspecteurs des domaines sont souvent cités, à tort ou à raison, dans des affaires de corruption ou encore de litiges fonciers. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le Syndicat. « Jouant un rôle central dans le développement du pays, les inspecteurs des domaines sont souvent poursuivis injustement », a-t-il ajouté tout en prenant l'exemple de ses collègues qui ont fait l'objet d'enquête au niveau du Pôle Anti-Corruption (PAC) et du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO) alors qu'ils étaient dans la mise en oeuvre du projet gouvernemental pour la réalisation des certificats fonciers massifs. Ils appellent ainsi à la collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et le ministère de la Justice.

Considération

« Titulaires d'au moins une Maîtrise, de la Faculté DEGS plus deux années de formation à l'ENAM et une année de formation avant de prendre leur fonction, les inspecteurs des domaines ne sont pas n'importe qui », a soutenu Mirija Solonantenaina Rakotoson. En tout cas, ils se sentent dévalorisés alors qu'ils sont des hauts employés de l'Etat.

Quoi qu'il en soit, ils sont incontournables dans la résolution des litiges fonciers. Sans se vanter, le SIDPFM a rappelé le rôle joué par les inspecteurs des domaines dans le développement économique du pays. Toutefois, cela nécessite la résolution de certains problèmes, notamment le cas des « boky rovitra ». « Les inspecteurs des domaines sont unis et indivisibles », a terminé Mirija Solonantenaina Rakotoson.