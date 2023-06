Madagascar: Tribu Mikea - Une nouvelle école construite avec l'appui de Base Toliara

Sauveur des « derniers des derniers Mikea » Jean Claude Vinson, un ami de toujours de cette mythique tribu du Sud ne cesse d'oeuvrer pour le bien de cette communauté. Base Toliara s'associe à la bonne cause à travers son appui de taille.

Parmi les réalisations à son actif, figure la construction, en 2015, d'une école en plein coeur de la forêt Mikea, pour l'éducation des enfants de la tribu. L'établissement a malheureusement été attaqué et détruit par des « dahalo ».

Cantine scolaire

Ce qui a entraîné la construction, en 2018, d'une nouvelle école dans la bourgade d'Ankindranoke, avec l'aide des partenaires que Jean Claude Vinson a mobilisés. Parmi ces partenaires figure Base Toliara, qui a pris en charge la construction de la cantine scolaire où les enfants Mikea peuvent se restaurer dignement. Une action que l'on peut qualifier de sans frontière puisque l'école est située très loin de la zone d'exploitation de Base Toliara.

Elle est, en effet, à 80 km à l'Est de la forêt Mikea. Pour développer le projet, Jean Claude Vinson a récemment mobilisé d'autres partenaires, tels que la Fondation Axian ou l'ONG Akio, et a pu construire cette nouvelle école dotée de toilettes et d'un musée consacré aux Mikea. Baptisée « SekolyMikea/Anaïs Vinson », cette école a été inaugurée le vendredi 9 juin dernier dans le fokontany Vatoavo à Ankindranoke, dans la commune de Befandefa, district de Morombe. Outre l'enseignement général, la culture Mikea est également enseignée par l'un des leaders des Mikea, appelé « Tsivahora ».

Complémentarité

La construction de cette école, inaugurée le 9 juin dernier, enchante évidemment la communauté Mikea. Mais également les initiateurs. A l'instar de Jean Claude Vinson qui n'a pas caché son bonheur. « Je suis ravi que ce projet de construction d'école pour les Mikea ait pu être achevé. Travaillons main dans la main. Le travail ne s'arrête pas là. La construction de cette école vise principalement à aider les enfants Vezo et Mikea à perpétuer la culture Mikea. C'est pourquoi, en plus des cours d'enseignement général, la culture Mikea y est enseignée, à raison d'une séance une fois par semaine », a-t-il déclaré.

Tsivahora, une personnalité bien connue et influente des Mikea a, pour sa part, fait état de la complémentarité entre la tribu et Base Toliara. : « Je suis un descendant des Mikea et je sais combien nous dépendons de notre forêt, nous y tenons beaucoup. Mais je suis étonné par ces gens qui se considèrent Mikea et qui affirment qu'une entreprise pourrait détruire cette forêt ». Une manière de clamer haut et fort que le projet Base Toliara n'a aucun impact négatif sur la forêt Mikea. « Cette société n'existait pas encore quand des personnes étrangères avaient commencé à détruire la forêt pour y planter du maïs.

Si des entités comme Base Toliara viennent nous aider pour nourrir et éduquer nos enfants, nous les accueillerons à bras ouverts » a-t-il poursuivi. Présent lors de l'inauguration de la nouvelle école des Mikea, le maire de Tsianisiha, Dody Jummerman Rakotomavo, a précisé qu'il n'y a pas de Mikea dans la zone impactée par le projet d'exploitation de Ranobe. Il s'est, par ailleurs, réjoui du soutien du projet Base Toliara aux Mikea. Un projet socialement responsable, en somme.