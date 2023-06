Madagascar: Jeux des Îles - Stage en Chine - Arrivée de la première vague de la délégation

Après un séjour de près de 120 jours en Chine, la première vague de la délégation d'athlètes qui s'est préparée dans l'Empire du Milieu est de retour au pays. Hier, 32 membres de la délégation conduite par Indépendant Lahimana, dont 16 personnes pour l'athlétisme et 15 pour l'haltérophilie, ont foulé le sol malgache.

Les athlètes se sont préparés en Chine dans le cadre des 11es Jeux des Îles à Madagascar, sous la houlette et l'encadrement des techniciens et experts chinois. « Tout s'est bien passé en Chine. Les quatre mois de préparation ont permis aux athlètes de se perfectionner et ils sont prêts pour les Jeux des Îles, où ils pourront pulvériser des records », a souligné Depa.

L'État chinois a pris en charge l'hébergement des délégations. La seconde partie de la délégation, composée de 19 personnes, incluant des joueurs de badminton et de tennis de table, est attendue à Tana ce dimanche. Ce déplacement en terre chinoise est le fruit de l'étroite collaboration entre l'ambassade de Chine à Madagascar et le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Des experts chinois arrivent au pays au début du mois de juillet pour poursuivre la préparation des athlètes. La Chine a également offert du matériel et des équipements sportifs pour l'athlétisme, le badminton, le tennis de table et l'haltérophilie, toujours dans le cadre de la préparation des Jeux des Îles qui se dérouleront du 25 août au 3 septembre 2023 à Antananarivo.