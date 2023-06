Afrique: Forum Germano-Africain de l'Energie - Participation active de Madagascar à Hambourg Allemagne

Madagascar est représenté par le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, au Forum Germano-Africain de l'Energie. « Débloquer les industries - L'hydrogène en Afrique : Transformer les infrastructures et les partenariats » est le thème de cette 2ème édition.

Organisé par l'association des entreprises allemandes en Afrique (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft), cet événement s'est tenu les 14 et 15 juin 2023 à Hambourg, en Allemagne. Hier, le ministre Solo Andriamanampisoa, qui a pris la parole, hier, devant les plus de 400 participants de haut niveau, composés des délégations ministérielles africaines et européennes, des spécialistes et des experts en énergie, ainsi que des représentants de haut niveau.

L'hydrogène au coeur des discussions

Cette année, les organisateurs ont mis en avant le fort potentiel et la valeur ajoutée de la production d'hydrogène vert, considéré comme le carburant du futur. Dans la lutte contre le changement climatique, l'Europe, et plus particulièrement l'Allemagne, mise sur le développement de l'hydrogène vert. Dans cette perspective, il est indispensable de s'appuyer sur des partenaires internationaux pour construire un marché mondial de l'hydrogène et soutenir les industries. Le continent africain est identifié comme un partenaire important et incontournable.

Malgré le grand nombre de projets potentiels de production d'hydrogène vert en Afrique, cette production n'est pas encore rentable sans subvention, en raison du manque d'investisseurs privés et de la dépendance persistante des industries vis-à-vis du pétrole et du gaz. Bien que l'importance de l'hydrogène vert soit incontestable, les discussions constructives et fructueuses entre les participants ont porté sur les orientations stratégiques, les calendriers d'exécution des programmes et projets et les investissements à faire.

Besoin d'infrastructures

La cérémonie solennelle d'ouverture de la conférence a été marquée par les discours officiels, notamment celui de Jennifer Lee Morgan, Secrétaire d'État Fédéral et Envoyée Spéciale pour l'action climatique internationale du ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne. Par la suite, plusieurs tables rondes ont été organisées pour discuter du développement de l'hydrogène vert en Afrique et en Europe.

Selon les participants au forum, l'objectif principal est de construire un marché africain compétitif, productif et intégré pour l'hydrogène vert. Parmi les points abordés lors de l'événement, on retrouve l'idée d'agir en premier en construisant les infrastructures nécessaires, enclenchant ainsi la transition énergétique en Afrique et plaçant l'énergie verte et la production d'hydrogène au coeur du développement du continent. Alors que l'économie allemande se décarbonise et que les pays africains se préparent à leur émergence industrielle, l'intérêt pour les solutions d'hydrogène vert se concrétise progressivement en de réelles opportunités.