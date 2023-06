Madagascar: Scoutisme - Visite officielle de six jours du bureau mondial

Frederic Tutu Kama-Kama n'est plus en terre inconnue à Madagascar. Ce directeur régional en Afrique du Bureau Mondial du Scoutisme, a foulé à nouveau le sol malgache le 14 juin dernier pour une visite officielle, accompagné de la directrice régionale adjointe, Mary Waweru.

Une visite de six jours, entrant dans le cadre de la préparation de deux événements majeurs dans le scoutisme, que Madagascar accueillera en 2025, à savoir le 10e Forum des Jeunes Scouts Africains, d'une part, et la 19e Conférence Africaine du Scoutisme, d'autre part. Il s'agit de deux sommets auxquels participeront des délégués issus de 41 pays d'Afrique et de l'Océan Indien.

Environ 500 personnes seront alors attendues dans la Grande île lors de ces deux événements. « L'accueil de ces deux rencontres internationales, et le fait d'avoir un Malagasy siéger au sein du Comité Africain du Scoutisme, sont qualifiées d'une grande première dans l'histoire du scoutisme à Madagascar et témoignent d'une reconnaissance de l'apport du mouvement centenaire dans l'éducation des jeunes », indique la Fédération du Scoutisme à Madagascar. Au programme de la délégation de la région Afrique du Bureau mondial du Scoutisme, figurent des rencontres avec les principaux partenaires du scoutisme à Madagascar et les hauts responsables étatiques. Le séjour en terre malgache du directeur régional prendra fin le 19 juin 2023.