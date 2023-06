Sénégal: Délégation générale au pèlerinage à la Mecque - Départ du premier vol officiel de pèlerins, ce vendredi

Après la phase d'enrôlement, du mardi 11 avril au mercredi 17 mai, les Sénégalais déclarés aptes à effectuer le pèlerinage à La Mecque ayant effectués toutes les formalités amorcent la dernière ligne droite. Ils s'envolent pour les lieux saints de l'Islam, en Arabie Saoudite où ils accompliront le cinquième (5e) pilier de l'Islam, dès la dernière semaine de mois de juin. Ainsi, le premier vol de la Délégation générale au pèlerinage (DGP), la mission d'encadrement officielle, qui prend en charge 1860 pèlerins sur le quota de 12.860 affecté au Sénégal, quitte l'AIBD ce vendredi ; même si les voyagistes privés qui héritent des 11.000 pèlerins restants ont déjà entamé cette phase depuis une dizaine de jours.

12.860 pèlerins sénégalais, le quota officiel, soit 7000 pèlerins de plus que lors du dernier pèlerinage, sont attendus en Arabie Saoudite, cette année, pour l'accomplissement du cinquième (5e) pilier de l'Islam, édition 2023 ou 1444 Hégire. Pour cette première édition post Covid-19 et conformément à la privation annoncée du «Hajj», parmi ces «oujaj», 1860 seront convoyés par la Délégation générale au pèlerinage (DGP) aux lieux saints de l'Islam et les 11.000 restants par les voyagistes privés.

Contrairement aux voyagistes privés, crédités du plus gros lot, qui ont déjà démarré le convoyage de leurs pèlerins depuis une dizaine de jours, la DGP, la mission d'encadrement officielle, affrète sont premier vol vers les lieux saints de l'Islam dès ce vendredi 16 juin. Initialement prévue le mercredi 14 juin, la programmation des 6 vols de la DGP a connu un changement. «Le Délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'Islam, le Dr Aboubacry Sarr, informe le public que le programme des vols, phase aller, se dérouleront suivant le calendrier ci-dessous : Vol 1 : vendredi 16 juin 2023 - convocation à 10 h à l'aéroport de Diass ; Vol 2 : samedi 17 juin 2023 - convocation à 12h50 à l'aéroport de Diass ; Vol 3 : dimanche 18 juin 2023 - convocation 14h40 à l'aéroport de Diass...», lit-on dans communiqué rendu public en fin de semaine dernière. Et la source de signifier que les pèlerins du vol 4 sont convoqués à l'AIBD le lundi 19 juin à 18h30, ceux du vol 5 le mardi 20 juin à 21h20 et en fin le vol 6 le jeudi 22 juin 2023 à 01h10 à l'aéroport de Diass.

Début du hajj 2023, à partir du 16 juin

Toutefois, parallèlement à ce report des départs, il est demandé à chaque pèlerin inscrit dans le quota de la délégation officielle de s'acquitter d'une taxe saoudienne de 50.000 FCFA, avant de quitter le Sénégal. «Le Délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'Islam, le Dr Aboubacry Sarr, informe le public qu'une taxe supplémentaire de 50.000 frs a été imposée par l'Arabie Saoudite. Tous les pèlerins sont priés de bien vouloir s'acquitter de ce paiement auprès des banques islamiques et de présenter le reçu au niveau de l'aéroport», renseigne un autre communiqué de la DGP. Ce compte non tenu de 3.950.000 FCFA, le «prix du Hajj» avec la DGP, fixé par l'Etat pour chaque pèlerin ; un package qui est revu à la hausse chez les voyagistes privés qui en sont à entre 5 et 6 millions, c'est selon, pour chaque candidat.

Le début du pèlerinage, pour cette année 2023/1444H, est prévu à partir du 26 juin, si le croissant lunaire annonçant le mois de la Tabaski ou Dhoul-hijja (1444H) venait à être aperçu au soir du 18 juin, en Arabie Saoudite. Dès lors, le 1er Dhul-hijja 1444 correspondra au 19 juin 2023. Ainsi, le 8 Dhul-hijja 1444, soit le 26 juin 2023, sera le premier jour du Hajj, à Mina

et le 9 Dhul-hijja 1444 (le 27 juin 2023), le jour de la station d'Arafat. Le lendemain, le 10 Dhul-hijja 1444 (28 juin 2023) deviendra le jour de l'Aïd al-Adha ou Tabaski et les 11, 12, 13 Dhul-hijja 1443 équivalant aux 29 et 30 juin et 1er juillet 2023 consacreront la suite et la fin du Hajj 2023/1444.

Environ 2,5 millions de musulmans attendus à la Mecque

Une des particularités du Hajj 2023, est que l'Arabie Saoudite autorise autant de pèlerins qu'en 2019. En effet, à l'occasion d'un discours tenu au premier jour du Salon Hajj Expo 2023, le lundi 29 mai dernier, à Djeddah, Tawfiq Al-Rabiah, ministre saoudien du Hajj et de la Omra, a révélé que l'Arabie Saoudite «accueillera cette année autant de pèlerins qu'avant la crise du Covid-19, soit quelque 2,5 millions de musulmans». L'autre spécificité est que les limites d'âge sont supprimées. Car, lors des précédentes éditions de 2020, 2021 et 2022, en plus des restrictions liées au Covid-19, seuls les pèlerins âgés entre 12 et 65 ans étaient autorisés à accomplir le Hajj.

Plus de 56 millions de pélerins entre 1995 et 2022, objectif 30 millions de pélerins par an, à l'horizon 2030

En outre, jusqu'au 4 juin 2023, durant la période du Salon Hajj Expo 2023, les autorités saoudiennes n'avaient toujours pas dévoilé les quotas de pèlerins pour les pays d'Europe, des Amériques et pour l'Australie, soit en tout 57 en 2022. Contrairement aux pays musulmans, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Mauritanie, l'Indonésie, le Pakistan, etc. avec lesquels l'Arabie Saoudite traite différemment du Hajj. Mieux, les quotas pour ces pays ont été rapidement rendus publics, vers fin 2022.

Même si ces trois (3) dernières années (2020, 2021 et 2022), ont réuni le moins de pèlerins aux lieux saints de l'Islam, lors du Hajj, force est de retenir que durant ces trente (30) dernières années, entre 1995 et 2022, l'Arabie Saoudite a réuni plus de 56.000.000 de musulmans à La Mecque. Et l'objectif des autorités saoudiennes, dévoilé lors de la présentation de «Vision 2030», un plan de développement mis en place en 2016, est d'accueillir 30.000.000 de pèlerins par an, à l'horizon 2030.