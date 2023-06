Sénégal: Evaluation des politiques publiques - Le pays, encore au balbutiement !

Au Sénégal, l'évaluation des politiques publiques n'est que volonté politique. D'où l'invite des acteurs aux décideurs de faire de l'évaluation des politiques publiques une culture pour le développement des communautés.

De nos jours, l'évaluation des politiques publiques cristallise toutes les réflexions sur la réforme de l'Etat et la modernisation de l'action publique. Au Sénégal, si le suivi des politiques publiques est une réalité, il n'en demeure pas moins que l'évaluation de celles-ci est encore au balbutiement. Fort de ce constat, l'Association sénégalaise d'évaluation (SenEval), célébrant hier, jeudi, à Dakar son dixième anniversaire a organisé une réflexion sur « Culture et pratique de l'évaluation au Sénégal : regards croisés sous les angles rétrospectifs ». Le statisticien-économiste et directeur général du Bureau prospective économique à la Primature a laissé entendre que la culture de l'évaluation est certes une volonté politique mais reste toujours en balbutiement.

« Nous sommes loin de ce qu'on peut appeler la culture de l'évaluation ». En réalité, « nos gouvernements font le suivi de nos politiques publiques mais pas l'évaluation en tant que telle ». Dans ses clarifications, il affirme que le Sénégal sait bien faire le « suivi de ces politiques publiques » parce que disposant « de procédures bien élaborées ». Pour s'en convaincre, il soutient que « chaque semaine, les ministères sectoriels tiennent leur réunion de suivi pour les revues annuelles conjointes ». A l'en croire, en matière de suivi, « le Sénégal est très avancé mais en évaluation, nous sommes au balbutiement», a-t-il soutenu.

Parlant de la politique nationale d'évaluation, il reconnait que des actions ont été prises dans ce sens mais rien de concret à ce jour. Toutefois, il admet qu'une formation a démarré au niveau de l'Ecole nationale de la statistique pour les évaluateurs pour ensuite aller vers les évaluations quantitatives.

L'Assemblée nationale et la Cour des comptes pas encore au rendez-vous

Aujourd'hui, l'Assemblée nationale dispose d'une commission spéciale d'évaluation des politiques publiques, tout comme la Cour des comptes mais il reste à savoir si réellement ce travail est fait. Autrement dit, il y a un hiatus entre la volonté politique déclarée et la réalité quotidienne. C'est dire que tout est à faire en matière d'évaluation des politiques publiques au Sénégal. Pour ce qui est du développement de la pratique évaluative, Edoé Djimitri Agbodjan, coordonnateur de Clear Fa a laissé entendre que l'évaluation des politiques publiques est un outil d'aide à la bonne mise en oeuvre des politiques publiques. « Aucune politique publique n'est viable sans l'évaluation.

Car, « l'évaluation d'une politique publique a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en oeuvre », soutient-il. Il dit être convaincu que l'Intelligence artificielle (Ia) va sans doute révolutionner l'évaluation des politiques publiques devenu incontournable ». Abdoul Aziz Kane, président de SenEval, de magnifier le travail abattu de 2003 à 2012 en tant que réseau et de 2012 à 2023 en tant qu'Association dénommée Association Sénégalaise d'évaluation (SenEval) sur les questions d'évaluation. Selon Mr Kane : « Il ne s'agit pas seulement de formuler des politiques publiques mais surtout de faire en sorte que ces politiques, à travers des programmes et projets, puissent apporter des changements qualitatifs dans la vie des populations ». A l'en croire, « seules les évaluations peuvent apprécier la qualité ou la pertinence des politiques élaborées et mises en oeuvre pour le développement des communautés ». Donc, pour lui : « La culture de l'évaluation ne doit pas être un mot, une volonté politique mais une action quotidienne ».