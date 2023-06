Sénégal: Visite de travail du CHEDS au port autonome - Les auditeurs en défense et en sécurité, mis à niveau

Une visite pour s'imprégner des installations de sûreté et de sécurité du Port autonome de Dakar : voilà ce à quoi ont eu droit les auditeurs en Master Sécurité nationale du Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS).

Cette immersion entrait dans le cadre des activités de formation du Cheds qui abrite deux Masters 2 : celui concernant la sécurité nationale et le Master en défense, sécurité et paix, organisé conjointement avec l'Ucad.

Plus d'une vingtaine d'auditeurs du Centre des hautes études en défense et en sécurité du Sénégal (CHEDS) ont rendu visite au Port autonome de Dakar, en début de semaine, pour s'imprégner des installations de sûreté et de sécurité de la principale plateforme aéroportuaire du Sénégal. Conduits par les colonels Chérif Mbodj, en charge du Master 2 Sécurité nationale, et Insa Sagna, ils ont eu droit à une visite du plan d'eau et de certaines installations du Port de Dakar. La visite entrait dans le cadre des activités de formation du Cheds qui abrite deux Masters 2, en relation avec la sécurité nationale et autre défense, sécurité et paix, organisé conjointement avec l'Ucad.

Occasion a été ainsi donnée aux hôtes de faire la présentation du dispositif sur la sécurité du Port autonome de Dakar. Aussi les auditeurs ont-ils été informés que «pour tenir ce terrain, il faudrait un dispositif assez résiliant, costaud qui va impliquer la contribution de toutes les forces de défense et de sécurité... de faire en sorte de gérer tout ce qui peut créer des menaces ». Après la visite des installations, notamment la Gare maritime internationale, les auditeurs ont eu droit à une communication du Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, qui a évoqué toutes les nouvelles fonctionnalités mises en place pour prendre en charge les questions de sécurité et de sûreté portuaires orientées vers les activités d'exploitation prochaine du gaz et du pétrole.

Au-delà du système de sécurité et de sûreté, les auditeurs du Cheds ont été aussi mis à niveau à propos de la contribution du Port de Dakar dans l'économie nationale, des atouts de sa position stratégique comme des performances portuaires en 2022. Au terme de la visite, le Directeur des formations au Cheds, M. Chérif El Walid Mbodj, a exprimé sa satisfaction de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé par le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Mountaga Sy et l'ensemble de ses équipes.