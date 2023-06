Madagascar: Festival astronomie - Mahajanga sera sous les étoiles pour la première édition

Un festival de l'astronomie aura lieu du 23 au 24 juin prochain dans la ville des fleurs. Une grande première pour elle où tous pourront scruter le ciel par télescope.

L'Alliance Française de Mahajanga (AFM), avec l'association d'astronomie malgache Haikintana Astronomy, la société astronomique de France, et Africa Initiative for Planetary and Spaces Sciences, ainsi qu'Écoles du Monde, organisera la première édition du Festival d'astronomie les 23 et 24 juin prochains. Cet événement entre dans le cadre de la célébration de la fête de l'Indépendance et figure parmi les activités des festivités autour de la fête nationale du 26 juin à Mahajanga. La première édition du festival d'astronomie « Majunga sous les étoiles », initiée par l'AFM, est appuyée par le partenaire officiel du groupe Vima Vision.

« Les objectifs de cet évènement visent à permettre au grand public de découvrir les sciences de la Terre, du ciel et de l'Espace dans un contexte très convivial et d'avoir l'opportunité de rencontrer des chercheurs astrophysiciens. Mais aussi à démocratiser l'accès aux sciences auprès de la jeunesse malgache ainsi que de découvrir les merveilles que recèle notre ciel. Il permettra de favoriser les rencontres et d'éveiller la curiosité ainsi que de susciter l'émotion. Le festival d'astronomie « Majunga sous les étoiles » invite petits et grands à découvrir l'univers au contact des meilleurs spécialistes », a expliqué Chrystelle Lafaysse, directrice de l'Alliance Française de Mahajanga et Annexe Tanambao Sotema.

Section sciences

L'observation gratuite des constellations et de la lune avec des télescopes se déroulera au village touristique le vendredi 23 juin à partir de 19h. Des échanges avec le public sont prévus. Une grande conférence aura lieu à l'université de Mahajanga, dans la section sciences, à l'intention des étudiants, dans l'après-midi. Des projections de films sont aussi au programme. Le public de Mahajanga pourra assister gratuitement aux différents ateliers proposés par les spécialistes à l'Alliance française de Mahajanga le samedi 24 juin.

L'observation avec des télescopes se poursuivra devant le grand baobab au bord de la mer, vers 19h. «Par ailleurs, Franco Clerc, producteur, réalisateur, comédien, nous cède généreusement les droits de son film Le mystère d'Arivonimamo. C'est l'histoire de deux jeunes filles passionnées de sciences qui mènent l'enquête sur ces antennes à Arivonimamo », a ajouté la directrice. Le court métrage de 26 minutes est une oeuvre de science-fiction saisissante qui se base sur un projet réel, le Square Kilometer Array (SKA).