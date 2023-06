Madagascar: Mangamila - Le matricule d'une arme de guerre gratté

Un Mas 36, presque neuf, a été saisi avec deux fusils de chasse, lors d'un accrochage entre gendarmes et kidnappeurs à Mangamila. Son numéro de série est déjà effacé.

Un Mas 36, presque neuf, a été saisi avec deux fusils de chasse, lors d'un accrochage entre gendarmes et kidnappeurs à Mangamila. Son numéro de série est déjà effacé. Une arme de guerre, un Mas 36, est tombée des mains des kidnappeurs, hier à 5h du matin, lors d'un échange de tirs, à Ambaribe Soavi-narivo, dans la commune de Mangamila. Son numéro d'identification n'est plus visible. Il a déjà été nettoyé. Or, il est presque tout neuf. Une enquête s'avère nécessaire pour connaître son origine.

Ce qui est indéniable, aucun civil n'est autorisé à disposer de ce modèle d'arme. Le détenteur du Mas 36, identifié comme Lemainty, a emporté son secret dans la tombe en recevant les balles des gendarmes. Il serait recherché depuis trois ans, un bras droit du roi des enlèvements contre rançon, Iarisy. Dans son bureau, à Ankadilalana, dans l'après-midi, le capitaine Toky Andriambeloniaina, commandant de la compagnie Imerina centrale, a expliqué à la presse que les gendarmes ont agi en toute légitime défense.

Complicité

Un renseignement reçu d'une personne digne de foi a permis de remonter jusqu'aux suspects. Ils étaient cinq à s'être retrouvés nez à nez avec les gendarmes. Selon le capitaine, un d'eux a résisté, mais a mortellement été touché par les projectiles. Un autre a été capturé vivant. Les trois derniers ont vidé les lieux. Deux fusils de chasse, dix cartouches de 7,62 millimètres, une autre de calibre douze, quatre étuis de 7,5 millimètres et cinq de calibre douze, diverses amulettes pesant 2,5 kilos ont été récupérés et confisqués avec le Mas 36. Les enquêteurs ont ciblé un autre suspect à partir de l'interrogatoire du captif.

Il s'agit d'un père de famille, habitant dans la capitale, soupçonné d'avoir fourni des moyens de communication à l'organisation criminelle. Il y est donc pour complicité, d'après la gendarmerie. Sa maison a été fouillée. Trois téléphones Android, une tablette et dix-huit puces de différents opérateurs mobiles y ont été trouvés. « Depuis cette année, soixante-six malfaiteurs ont été interpellés dans notre circonscription. Treize ont été tués dans des accrochages, une légitime défense pour la gendarmerie. On ne fait pas cela à des personnes non armées, cela est illégal », raconte le commandant de compagnie Toky Andriambeloniaina.