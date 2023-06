Madagascar: Langue malgache - Un livre dévoile les secrets de l'histoire

En collaboration avec les chercheurs en langue malgache, le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) vient de publier un livre captivant intitulé «Loharano nipoiran'ny teny malagasy» qui explore en profondeur l'histoire de la langue malgache.

Cette oeuvre littéraire tant attendue a été officiellement présentée hier au Canal Olympia Andohatapenaka, dans le cadre de la célébration du mois de la langue maternelle. « Ce livre est un témoignage de notre engagement à promouvoir notre langue maternelle qui est le reflet de l'identité culturelle de la Grande Île. Il s'agit de notre sixième livre dédié à cette noble cause, et il permettra à de nombreux Malgaches de mieux comprendre l'origine et l'évolution de notre langue » déclare la ministre Lalatiana Rakotondrazafy lors de la cérémonie de présentation.

Héritage culturel

Le livre est divisé en trois chapitres captivants qui explorent différentes facettes de la langue malgache notamment les langues d'origine, les éléments composés, l'histoire de l'écriture de la langue malgache. Ce produit rassemble les recherches exhaustives menées par des académiciens, des chercheurs, des linguistes, des professeurs et des passionnés de la langue malgache. Il constitue une référence inestimable pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de cette langue fascinante.

À noter que la langue malgache trouve ses origines dans différents pays tels que la Malaisie, l'Austronésien, l'Indonésie, la France, l'Angleterre et le Swahili. « Ce livre constitue un pilier essentiel dans les initiatives visant à renforcer l'amour de la lecture chez les jeunes étudiants et le respect envers la langue maternelle et à encourager sa transmission aux générations futures » indique-t-elle. En cette période dédiée à la langue maternelle, cet ouvrage est une ressource inestimable pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de notre langue maternelle.