Afrique: Éliminatoires CAN - Les Black Stars, un contingent d'expatriés d'Europe

Le match entre les Barea et les Black Stars, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN, aura lieu dimanche à 17 heures au stade Barea à Mahamasina.

J-2. Les Ghanéens ont prouvé jusqu'ici leur statut de favoris du groupe E et occupent la position de leaders après un parcours de deux victoires et deux matches nuls. Ils ont défait d'entrée la sélection malgache 3 à 0 lors de la première journée le 1er juin 2022. Ils se sont imposés 1 à 0 en troisième journée le 23 mars contre les Palancas Negras.

Le Ghana s'est séparé par un partout contre la République Centrafricaine en deuxième le 5 juin 2022 et a réalisé le même score contre l'Angola le 27 mars, comptant pour la quatrième journée. Le sélectionneur Chris Hughton, nommé à la tête de la sélection ghanéenne depuis cette année, alignera quasiment la même formation que lors des deux précédents matches.

Le coach irlandais a été l'entraîneur due Nottingham Forest la précédente saison après avoir coaché des clubs anglais comme Brighton, Norwich City et Newcastle United. Selon certains quotidiens du continent africain et aussi les réseaux sociaux, les vingt-quatre appelés ghanéens sont tous des joueurs qui évoluent en Europe, dont cinq d'Angleterre, quatre de France, deux d'Espagne, de Belgique, des Pays-Bas et un d'Allemagne, Suisse, Serbie et de la Moldavie.

Parmi ceux qui évoluent en Angleterre on peut citer les frères Jordan Ayew, attaquant du Crystal Palace, et André Ayew, attaquant de Nottingham Forest, le milieu d'Arsenal, Thomas Pratey et Daniel Amartey, défenseur de Leicester. Les expatriés de France sont le défenseur de l'AJ Auxerre, Gideon Mensah et Alidu Seidu de Clermont Foot 63. Il y a aussi l'attaquant du club espagnol de l'Athletic Bilbao, Inaki Williams.

Costaud sur le papier

Quant aux dernières rencontres entre les deux équipes, Madagascar a défait le Ghana lors de la phase de groupe du CHAN en Algérie par 2 à 1, après la défaite d'entrée aux éliminatoires de la CAN en juin 2022. En match amical, Madagascar a battu aussi 2 à 1 le Ghana le 25 mai 2022. Incontestablement, le Ghana reste l'un des grands pays du football africain, avec un palmarès en béton, avec ses quatre phases de finale de coupe du monde, dont la place de quart de finaliste en 2010 en Afrique du sud.

On peut aussi citer ses vingt-trois phases finales de la CAN avec quatre titres au compteur (1963, 65, 78, 82). Ce pays a déjà ravi la médaille de bronze des Jeux olympiques en 1992. La forte délégation ghanéenne, composée de soixante-quinze membres, est prévue arriver ce vendredi dans la nuit sur un vol spécial. Madagascar, quarts de finalistes de la Can 2019 et médaillé de bronze du dernier CHAN en Algérie, occupe la quatrième place du groupe après la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec un seul point, après trois défaites et un match nul. Au grand complet depuis mardi, les Barea ont fait un entraînement biquotidien. Ils ont effectué leur entraînement à Soavina sur une pelouse naturelle hier et ce vendredi. Le match Madagascar-Ghana sera retransmis en direct sur la TVM.