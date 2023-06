Madagascar: Salon de l'ITM-2023 - Un million de touristes en ligne de mire

Un objectif ambitieux a été fixé par le ministère du Tourisme, celui d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2028.

Le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto, annonce la couleur. Madagascar s'est fixé comme objectif d'atteindre le million de visiteurs pour l'horizon 2028. Une panoplie de stratégies à été déployée pour ce faire et cette neuvième édition du Salon de L'ITM (International Tourism Fair Madagascar) en fait justement partie. L'évènement vient d'être lancé hier au Centre de Conférence International d'Ivato. Avec ce salon, il est question de rattraper le nombre de touristes prévus pour visiter l'île Rouge en 2019, qui devait atteindre près de cinq cent mille personnes mais aussi d'avancer progressivement vers un objectif plus large. Celui de booster le tourisme vers la Grande île et ainsi atteindre le million de visiteurs pour l'horizon 2028.

Selon Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme, « ce rendez-vous de L'ITM fait partie de la stratégie mise en œuvre depuis un certain temps pour atteindre notre objectif principal qui est celui de pouvoir compter un million de visiteurs en 2028 » comme il l'a annoncé hier à la presse. D'après ses explications, toutes les stratégies du ministère et des partenaires convergent vers l'horizon 2028. Malgré le fait que 2019 ait été une année propice pour le tourisme et par là même, l'économie, les efforts déjà engagés ne vont pas s'arrêter de sitôt. Le grand retour. Pour ce retour en fanfare du Salon international du tourisme, Madagascar a mis les bouchées doubles. Avec le ministère du Tourisme et les partenaires de tous bords, aussi bien nationaux qu'internationaux.

« La tenue de cet événement organisé par l'ONTM (Office National du Tourisme) est en soi un bon signe. Elle montre que le secteur du tourisme à Madagascar revient peu à peu à la normale, surtout après les années de pandémie » a souligné Joël Randriamandranto, lors de son entrevue avec la presse hier. Il a également évoqué les atouts dont la Grande île pourrait bénéficier en marge de cet évènement. Un exemple concret est la présence des représentants de l'association des îles vanilles.

« En plus du salon proprement dit, nous avons les représentants des îles vanilles qui s'adonneront à des conférences de haut niveau sur différentes thématiques comme le tourisme durable, la digitalisation ou encore l'environnement. Tout cela dans l'optique de donner un coup d'accélérateur à l'économie durable, pour toujours atteindre le million de visiteurs », dixit Joël Randriamandranto.

Quelques bons plans à l'ITM

Amoureux de la nature et passionnés de vélos pourront rejoindre les aventures organisées par le groupe M-Bike, qui propose des randonnées avec des vélos de location. Des VTT-AE (VTT à assistance électrique) pourront accompagner les gens friands de nouvelles découvertes avec un service de location de vélos. Les 58èmes visiteurs, une agence de voyages, propose quant à elle un voyage organisé sur la destination Nosy Be Hell Ville sur un tarif à partir de 1.190.000 ariary par personne du 29 Juin au 7 Juillet 2023.

Les places sont très limitées. Présente au salon sur le stand numéro 7. Pour les rencontres avec la faune et les randonnées, Croc Farm propose un service idéal avec comme attrait un circuit de 10 kilomètres à travers le village d'Ambohipanasina et celui de Fiankarana, près d'Ivato. Pour un tarif de 45 000 ariary par personne, les clients auront droit à un guide naturaliste et culturel.

Les organisateurs déploient les grands moyens

La destination Madagascar est dans le « Top five »! Pour cette neuvième édition qui est placée sous le thème de la durabilité et de la digitalisation dans le tourisme, les exposants, ainsi que l'organisation du salon, ont déployé les grands moyens. 17 espaces d'exposition ont été mis en place, soit près de 300 stands répartis sur une surface avoisinant les 30 000 mètres carrés.

Cette année, l'Office National du Tourisme entend atteindre un plus haut niveau de 20% supérieur en termes de visiteurs par rapport à l'édition précédente. Des animations permanentes faites par les organisateurs ont permis aux visiteurs d'avoir un avant-goût des aventures qu'il est possible de réaliser dans la Grande île. « Il y a à peu près toutes les attractions possibles pour ce qui est du tourisme dans ce salon ! C'est impressionnant » estime Mialy, une jeune étudiante de première année à l'université d'Antananarivo.

En effet, il y a des pistes de VTT ou encore des montgolfières qui sont à la disposition des visiteurs de ce Salon. L'objectif est de faire connaître à un maximum de gens les nouveaux attraits de la destination Madagascar, en plus des innombrables sites naturels et historiques possédant une renommée mondiale. « J'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs lors de ce salon, nous avons différentes animations en plus des stands d'expositions », note le ministre du Tourisme pour faire la promotion de l'évènement. Des tombolas sont également organisées dans plusieurs stands pour gagner des voyages, des séjours ainsi que divers lots. Faniry est venu seul visiter le salon, a tenté sa chance au stand numéro 27 de l'agence « Les 58èmes visiteurs », pour avoir une réduction sur le prochain voyage organisé à Nosy Be .

« On ne sait jamais » dit-il. Les opérateurs touristiques sont de nouveau réunis après presque 4 ans, l'occasion pour les professionnels du tourisme de redonner une bouffée d'air frais pour le secteur à Madagascar. Cette rencontre annuelle des professionnels du tourisme ainsi que des investisseurs a été suspendue depuis 2020 pour des raisons liées à la pandémie de Covid 19. Les programmes s'enchaînent jusqu'à dimanche, avec les expositions et animations qui sont permanentes.