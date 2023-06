Afrique: Trois jeunes débutants sur la scène internationale

À l'occasion de la 5ème journée des éliminatoires pour la CAN 2023, trois nouvelles têtes font surface dans la liste des joueurs sélectionnés pour affronter le Ghana dimanche dans l'arène des Barea à Mahamasina.

Autant dire, Allan Rakotovazaha, Mahavy Tiana Randrianarisoa et Fenohasina Gilles Razafimaro ont passé avec succès le traditionnel bizutage ce mercredi 14 Juin au sein de l'Ibis Hotel Ankorondrano, là où les protégés du coach Romuald Rakotondraibe se logent durant l'actuelle trêve internationale.

Allan Rakotovazaha - Évoluant dans le championnat français, Allan est appelé pour la première fois de sa jeune carrière en Barea Après avoir tenu la cage de la catégorie U23 les années précédentes. Accompagné et encouragé par Nina et Mevin, l'intégration se passe à merveille pour l'originaire de France.

- Poste: Gardien de But

- Club actuel: Créteil II (France)

- Date de naissance: 03 octobre 1999

Mahavy Tiana Randrianarisoa - Comme Allan Rakotovazaha, le footballeur de 19 ans a attiré l'attention du coach Rôrô lors des matches de l'équipe nationale U23. De plus, avec le MAMA FC, Mahavy et ses coéquipiers ont réussi une grande saison en se qualifiant pour les playoffs de l'Orange Pro League Madagascar dans la conférence Sud. Il découvre la sélection avec l'appui de Tantely Avotriniaina qui se porte comme un véritable mentor dans la sélection. Lors d'une interview, l'originaire du SABNAM FC a déclaré: "Je ne m'attendais vraiment pas à cette sélection. Je me sens heureux et fier de pouvoir représenter mon pays. En ce qui concerne les entraînements, ceux-ci sont vraiment enrichissante et assez différente de ce que je vois quotidiennement en club. Grâce aux conseils du coach et des joueurs plus expérimentés, les progrès se ressentent dans mon jeu".

- Poste: Défenseur Latéral Droit

- Club actuel: MAMA FC

- Date de naissance: 09 Novembre 2003

Fenohasina Gilles Razafimaro - Élu parmi les meilleurs espoirs et co-meilleur buteur de la saison 2021-2022 au sein de l'Orange Pro League, le joueur de l'AJESAIA entre dans le monde des grands. En réussissant à se qualifier des playoffs de l'OPL, Fenohasina réalise pour l'instant une copie parfaite avec son club d'origine. Néanmoins, Fenohasina a un énorme challenge devant lui car la concurrence est rude au niveau du poste d'attaquant. Carolus, de plus en plus axé en attaquant central, et de par l'expérience acquise, fait figure d'un parfait exemple à suivre pour le jeune joueur.

- Poste: Attaquant

- Club actuel: AJESAIA

- Date de naissance: 27 Janvier 1999