Madagascar: Star Tour Tana - Une festivité aux multiples facettes

Du 23 au 25 juin prochain, des grands shows, divers jeux et diverses animations se tiendront au Coliseum Antsonjombe. Pendant trois jours non stop, des artistes de renom se succéderont sur la scène.

Mad Max et AmbondronA animeront le podium, le premier jour. Lion Hill et Ceaser présenteront un grand spectacle le deuxième jour. Pour terminer, un concert grandiose avec Stéphanie, Ljo et Samoela. «On offre des journées festives pour tous les riverains. Tout en donnant le maximum de satisfaction», annonce Seheno Lantoharivelo, directrice de communication au sein de Star Madagascar.

Les portes sont ouvertes à partir de midi. Quant au concert, il commence à 13 heures pendant les trois jours. Petits et grands seront gâtés tout au long du grand événement. Des stands de kermesse seront mis en place à Antsonjombe pour gagner des lots. Il y aura aussi une animation karaoké et des animations Dj pendant les festivités.

Andry Barhone et Fou hehy seront à l'animation durant les trois jours de fête. L'entrée à toutes les festivités, du 23, 24 et 25 juin est totalement gratuite. «Mais par sécurité, le public sera fouillé avec un dispositif de fouille et un détecteur de métaux par les forces de l'ordre», explique Setra Ramanankoraisina, responsable évènement et sponsoring de Star Madagascar. «Offrir un show de qualité fait partie de nos objectifs. Mais être éco-responsable n'en serait pas moins.

Des bacs Kopakelatra seront mis sur place. On profitera de l'occasion pour mieux expliquer au grand public son utilité»; lance Seheno Lantoharivelo, directrice de communication au sein de Star. Cet évènement incontournable est organisé à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du retour de l'Indépendance de Madagascar et également en faveur de la 70e anniversaire de la société malagache Star.