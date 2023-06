Sénégal: Mobilisation des recettes - Plus de 56 milliards de FCfa encaissés le 15 juin malgré la grève

La grève des inspecteurs et contrôleurs des impôts et domaines n'a pas empêché la mobilisation des recettes le 15 juin et c'est une belle manne exceptionnelle qui a même été collecté .

Selon la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) dans un communiqué, le dispositif adéquat de continuité des services mis en place par la Direction générale des Impôts et des Domaines, lors du mouvement d'humeur de ce jeudi 15 juin, a permis aux citoyens, contribuables et usagers de satisfaire correctement leurs obligations de déclaration et de paiement dans les différents sites sur tout le territoire national et sur les toutes plateformes digitales.

«Ainsi, les constats suivants ont été faits : les agents des agents de la Dgid, en toute responsabilité et dans l'intérêt supérieur de la Nation, sont venus travailler massivement ;la mobilisation des agents de toutes catégories a permis de faire des encaissements record, au titre de la journée du 15 juin, d'un montant de 56 403 169 101 FCFA contre un montant de 44 114 186 932 à la même période en 2022. Ainsi, le mouvement d'humeur n'a eu aucune incidence sur la mobilisation des recettes », se félicite la Dgid.

Selon la même source, malgré l'ouverture du Directeur général, il n'a encore reçu aucune plateforme revendicative de la part d'un syndicat. Le Dg qui vient de boucler sa tournée nationale des services affirme avoir a recueilli l'expression exhaustive des besoins des agents dont l'essentiel a été satisfait. C'est dans ce cadre qu'il dit avoir commencé à dérouler un important programme de rénovation et d'extension des services des impôts et des domaines.