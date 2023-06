Sénégal: Coopération bilatérale - Le Japon a injecté 1216 milliards de FCfa s au Sénégal depuis 1974

Le Sénégal et le Japon ont procédé, hier, à la revue de leur coopération. De 1974 à ce jour, plus de 1200 milliards de FCfa ont été investis par ce partenaire bilatéral. Il a également eu à participer dans plusieurs projets majeurs, tels que l'usine de dessalement de Mamelles, la réhabilitation du Môle 8, etc.

Après huit années de pause, le Sénégal et le Japon ont tenu, hier, à Dakar, le Comité de suivi de la coopération. Le partenariat entre les deux pays est jugé dynamique. Pour preuve, de 1974 à aujourd'hui, le Japon a injecté au Sénégal 1216 milliards de FCfa. L'enveloppe concerne toutes les catégories de coopération confondues, à savoir la coopération financière non remboursable, la coopération technique et les prêts. Plusieurs projets et infrastructures constituent les marqueurs de cette coopération.

L'un d'eux, selon le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, est la construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Dakar. À l'en croire, cette unité de dessalement des Mamelles, qui permettra la construction d'installations et le renouvellement de 460 kilomètres de réseaux de distribution, avec une capacité prévue de 100 000 m3/jour, et l'usine, contribuera à mettre fin aux coupures d'eau. La coopération avec le Japon intervient également dans la réhabilitation du Môle 3 du Port autonome de Dakar, projet qui entre dans le cadre de la coopération financière non remboursable.

Il a pour but de renforcer le fonctionnement du port, et ainsi améliorer le commerce des biens au niveau sous-régional par le biais du chemin de fer Dakar-Bamako. S'agissant du secteur de l'énergie, le Japon accompagne également le Sénégal dans laréhabilitation d'urgence et le renforcement du réseau de distribution énergétique dans la région de Dakar. Un projet qui, d'après Oulimata Sarr, va assurer la distribution dans la région environnante afin de stabiliser l'approvisionnement énergétique dans la partie est de la région, en particulier dans les nouvelles zones de développement.

Ces différents engagements traduisent, selon le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, l'excellence et le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et le Japon et la qualité et la pertinence au Sénégal. « L'exécution du portefeuille des projets japonais au Sénégal est très satisfaisante dans la mesure où elle se fait toujours sur la base d'une démarche qui allie l'efficience et l'efficacité. Il me plaît de relever, et d'en féliciter le Japon, le fait qu'il reste le champion en matière de respect de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires.

La présente session de revue de notre coopération constitue, assurément, une occasion d'avoir une large concertation entre les parties prenantes sur l'état de mise en oeuvre de nos projets/programmes et de faire le point sur la situation d'exécution technique et financière des opérations en cours. Aussi, cet important exercice permettra, j'en suis sûre, de formuler des recommandations pertinentes à même d'améliorer l'efficacité des interventions », a indiqué Oulimata Sarr.

De son côté, l'Ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu, estime qu'environ 1300 experts et 1200 volontaires japonais ont été envoyés au Sénégal pour mettre en oeuvre la coopération sur le terrain qui porte sur divers domaines, tels que l'aménagement des infrastructures, la formation technique et professionnelle, l'agriculture, la pêche, la santé, l'éducation, entre autres. À l'en croire, des résultats concrets ont été constatés comme l'augmentation du taux d'autosuffisance en riz.

1,3 milliard de FCfa pour la formation des fonctionnaires sénégalais

En marge de la revue de la coopération, le Sénégal et le Japon ont signé un accord de don. Il porte sur un montant de montant de 1,135 milliard de FCfa. L'objectif de ce projet est d'appuyer le développement des ressources humaines des jeunes fonctionnaires dans la conception et la mise en oeuvre de politiques de développement économique et social après le retour au pays. « Il s'agit du projet de la bourse pour les fonctionnaires sénégalais pour apprendre la technologie et l'expérience de développement du Japon, afin qu'ils puissent apporter leurs acquis au Sénégal pour l'émergence. Je souhaite que ce programme contribue ainsi au développement des ressources humaines du Sénégal », a soutenu Son Excellence Izawa Osamu. D. DIENG