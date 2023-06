Congo-Kinshasa: Tanganyika - Dieudonné Mulonda Kasaka invite les Twas et les Bantous à la cessation des hostilités

*En sa qualité de territoriale débout aussi faisant office du gouverneur de province, SEM. Dieudonné Mulonda Kasaka, Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika, à la tête d'une forte délégation de 20 personnes, a effectué une mission officielle, qualifiée aussi de risque, dans le Territoire de Moba du samedi 20 au vendredi 26 mai 2023.

La mission consistait à s'enquérir de la situation sur le conflit intercommunautaire entre les Twas et les Bantous dans les Groupements Mwindi et Mpala, Chefferie Kansabala ainsi que du dossier de la contestation du déplacement des bornes frontalières Congolo-Zambienes de Kibanga à Kipimbye dans le Groupement Moliro, Chefferie Manda.

Le dimanche 21 mai, aussitôt arrivée à Moba, le Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité, M. Mulonda Kasaka Dieudonné a dû tenir la réunion du conseil de Sécurité Provincial dans le Bureau du Territoire à laquelle ont pris part, les membres du comité territorial de sécurité.

Le lundi 22 mai, la délégation provinciale accompagnée du comité territorial de sécurité et de la presse locale s'étaient rendus dans les villages Maseba, Kasoro, Mitonga et Mpala, pour palper du doigt la réalité de la situation ayant prévalu dans ces villages des Groupements Mwindi et Mpala de la Chefferie Kansabala.

A Kasoro, village appartenant au peuple autochtone et lieu où il y a eu des affrontements ayant coûté des vies humaines de part et d'autre de deux communautés Twas - Bantous, le Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité avec ses collègues en charge de l'Agriculture, Pêche et Elevage, SE M. Jerry Kabebe Makanta, fils du terroir, le Commissaire Général du Gouvernement, un fruit rare du peuple autochtone et le Colonel Dunia Kashindi Fabien, Général de la 22ème Brigade Réaction Rapide, lors de rassemblement populaire tenu dans ce villages, ont sensibilisé conjointement le peuple autochtone Twas et les Bantous à la cessation des hostilités.

Il était également l'occasion pour le Ministre de L'intérieur d'inviter un groupe de 10 Twas, au su et au vu des habitants dudit village en vue de les écouter attentivement. Ce dernier ont demandé le retour de la paix, les outils aratoires et l'implantation d'une antenne cellulaire de communication, tandis que la frange des Bantous habitants le même village ont demandé, en plus de cela, l'installation des postes de commandement militaire en vue de raffermir la paix dans cette entité.

Le Ministre de l'Intérieur au centre, échangeant avec un groupe de 10 peuples autochtones Twas

Travaillant d'arrache-pied, l'autorité Ministérielle avait aussi tenu des réunions avec différentes couches du territoire dont les services étatiques oeuvrant à la frontière Congolo-Zambienne qui lui ont livré la situation sécuritaire du village Kapingu et l'occupation des villages Congolais tels que Mukonge, Mwaba et Kalamukonge occupés par la Zambie en violation des bornes de la SADC.

Par ailleurs, la Société Civile de Moba et le Parlement des Jeunes pour le Développement du Territoire de Moba s'étaient plaints auprès du Ministre, de mauvais services rendus par la Société de Communication Cellulaire « VODACOM » dont la connexion laisse à désirer.

M. Dieudonné Mulonda Kasaka et sa suite ont visité successivement le Barrage de Nghandwe Mfwamba fournissant l'électricité dans les deux cités de Moba ainsi que le quai constituant le port de Moba inondé par les eaux du Lac Tanganyika, un quai dont la construction date de l'époque coloniale.

Pour rappel, la délégation était composée de Messieurs Dieudonné Mulonda Kasaka, Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika; Jerry Kabebe Makanta, Ministre Provincial de l'Agriculture, Pêche et Elevage ; Benjamin Mulezi wa Banze, Commissaire Général du Gouvernement en Charge du Développement Rural ; Jonas Kulungwe Bonghatt, représentant du Chef de Division Provincial de l'Intérieur et Sécurité ;

Henri Sangwa Malilo, Chef de Division de l'ANR Tanganyika ; Manda Kamengwa Rigobert, Conseiller Juridique du Ministre Provincial de l'Intérieur ; Colonel Dunia Kashindi Fabien, Commandant 22ème Brigade Réaction Rapide ; Colonel Kibagabaga Venant, représentant du Commissaire Provincial de la PNC Tanganyika ; Rodrigue Kakera, Président de la Dynamique Tabwa et des autres officiels et officiers.

La délégation devant l'église catholique de Mpala, Chef-lieu du Groupement du même nom

Sur le chemin de retour, SE M. Dieudonné Mulonda Kasaka a fait un constat de l'état de délabrement très avancé de la RN5 à partir du Village Kabwela jusqu'à Kalemie.