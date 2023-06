Afrique: 10ème réunion du Comité d'Orientation avec ses Etats membres , Afrique Subsaharienne - L'IFA invité à jouer un rôle essentiel pour la reprise économique et le développement de la région

Déterminée à élargir ses activités pour répondre à l'énorme et croissante demande de formation continue, l'Institut de Formation du Fmi pour l'Afrique (IFA), a tenu la 10ème réunion de son comité d'orientation, ce jeudi 15 juin 2023 à Fleuve Congo Hôtel. Dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales, les pays membres se sont attelés sur des points saillants, précisément dans les domaines de la politique budgétaire, de la politique monétaire et de change, de la surveillance du secteur financier et de la gestion macroéconomique et de la formation des cadres de ses pays de l'Afrique Subsaharienne.

Bien que le Centre reste concentré sur les principaux domaines d'expertise du FMI, il propose désormais des formations sur les nouvelles priorités mondiales telles que les questions de gouvernance et de corruption, de changement climatique, et du genre.

Etant donné que l'Afrique Subsaharienne a connu une forte récession économique due à la pandémie du Covid-19 et aux chocs géopolitiques mondiaux qui ont suivi, et qu'elle a souffert de la forte volatilité des prix des produits de base, il a été nécessaire pour les pays membres de renforcer les capacités dans les domaines essentiels du FMI et dans des nouveaux domaines afin de faire face à ces chocs exogènes et de renforcer la résilience macroéconomique.

L'essentiel de cette rencontre s'est résumé par des discussions sur les principaux défis dont les pays africains subsahariens font face avec toutes les difficultés économiques, mais aussi des conséquences de la guerre opposant la Russie à l'Ukraine et le prix du pétrole.

Dans ce contexte, les participants ont reçu une confirmation de la part de l'IFA, et des garanties par sa contribution de façon critique au débat et dans son engagement à former des officiers des pays africains, pour le développement de capacités des agents du gouvernement des pays membres.

Après les travaux de Kinshasa, l'apport de l'Institut réside sur le fait que le comité a approuvé des sujets extrêmement importants de l'Afrique notamment, la formation en matière de politique budgétaire, de viabilité de la dette, et de la conduite de la politique monétaire.

Comme le démontre une analyse récente effectuée par le personnel de l'IFA, ces stratégies permettront d'accroître les gains d'apprentissage moyens.

Prenant part à ce programme, le Ministre des Finances, Nicolas Kazadi a reconnu l'ampleur du travail abattu par l'Institut au fil des années, qui ne peut être surestimée. Car, il est remarquable avec un engagement de toute l'équipe ainsi que de nombreux experts.

«Au moment où il se prépare pour sa phase III, les services de développement des capacités devront se pencher également sur les besoins de réformes structurelles clés dans le pays membres afin de stimuler la croissance, d'une part, et de renforcer la résilience dans de nouveaux domaines, tels que le changement climatique», a-t-il ajouté.

Tenant compte du contexte macroéconomique difficile, par des déséquilibres importants, des chocs multiples, le resserrement du financement, l'IFA est invité à jouer un rôle essentiel pour la reprise économique et le développement de la région, respectivement selon les enjeux nouveaux pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté en Afrique.