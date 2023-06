Congo-Kinshasa: La RDC accueille le 20ème anniversaire de l'OPDAD

Ce samedi 17 juin 2023, la République démocratique du Congo va accueillir le 20ème anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OPDAD autour de la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi en sa qualité de vice-présidente.

Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Entre autres, une conférence au Palais du peuple, qui va permettre aux participants d'évoquer les défis et enjeux qui restent à relever dans les différents domaines d'action de l'OPDAD devant les Chefs d'Etat et des Premières Dames D'Afrique, des invités de marque, des partenaires, de grands témoins des actions de cette organisation ainsi que les membres de la société civile. Enfin, la journée va se clôturer par un diner de gala et de levée de fonds pour financer les projets à venir de cette organisation des Premières Dames d'Afrique.

De prime à bord, du 15 au 18 juin, les invités vont découvrir le « Village de l'OPAD » construit sur la pelouse de l'Académie des Beaux-arts qui sera ouvert au public afin de leur faire découvrir les actions que mène cette grande structure à travers l'Afrique.

Notons que, les 20 bougies que souffle l'OPDAD est une opportunité majeure pour les First ladies d'Afrique de réaffirmer leur engagement pour une Afrique où la santé et le bien-être des enfants, des jeunes et des femmes sont garantis.

Pour rappel, au début des années 2000, la volonté commune de mettre fin aux nouvelles infections au VIH en Afrique a conduit les Premières Dames de plus de trente nations Africaines à se rassembler pour unifier leurs efforts et établir une action à l'échelle du continent. Depuis, celles-ci forcent le respect par le lancement des campagnes ambitieuses en faveur de l'amélioration de l'accès à l'éducation, pour une couverture systématique des soins de santé, ou pour accomplir l'égalité des sexes.