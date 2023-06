Congo-Kinshasa: Fonction publique - Jean-Pierre Lihau lance l'opération d'identification biométrique des agents au Kasaï-Oriental

Jean-Pierre Lihau, Ministre de la Fonction Publique, a procédé, jeudi dernier, au lancement de l'opération d'identification biométrique de tous les agents et cadres de l'Etat à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental. Cette opération fait suite à la précédente lancée il y a peu dont l'objectif est d'aider les agents et cadres de l'Etat ne s'étant pas enregistrés à saisir de l'occasion pour le faire.

En prélude de tout, le ministre de la fonction publique a ouvert cette activité par une séance pédagogique en vue d'éviter toute forme de confusion sur qui doit normalement être identifié ou pas. Bien avant de signaler que cette session de rattrapage va se poursuivre dans d'autres provinces « pour rendre justice à tout les fonctionnaires en droit d'être identifiés, le VPM a insisté sur la transparence au cours de cette opération dont le but est même de renforcer la maîtrise des effectifs du personnel de l'Etat.

Revenant sur le vif de l'opération, Jean-Pierre Lihau a annoncé le renforcement des mesures de garde-fou qui conditionnent l'accès à ce processus. «Nous avons mis en place un mécanisme pour que la plupart de ces raisons soient vidées, et j'ai demandé à ce que le service de l'identification soit souple et j'ai moi-même indiqué quelles sont les mesures des souplesses qui doivent être observés pour que nous puissions identifier plus d'agents possible », a-t-il souligné

Toutefois, le VPM de la Fonction Publique s'attend à une administration moderne et surtout forte sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A Kinshasa, d'ailleurs, cette opération a été lancée où tous les agents qui étaient soumis à cet exercice. «Nous devons être une administration exemplaire et normale qui fonctionne selon les règles et cadre organique bien connus», a soutenu le ministre.

Il y a lieu de rappeler que la présente opération s'inscrit dans le cadre de la digitalisation de toute l'administration publique. A l'instar de Kinshasa où cette opération a vu le jour, la Province de Kongo Central était la deuxième étape.