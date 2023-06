Maroc: Ouverture de la 2e édition du Festival de printemps de Moulay Abdallah Amghar

La 2e édition du Festival de printemps de Moulay Abdallah Amghar s'est ouverte, mercredi au Mehrek principal de la commune de Moulay Abdallah avec la participation de 31 Sorbas et 500 chevaux, représentant les différentes régions de la province.

Placée cette année sous le thème "La Tbourida, un art authentique immatériel", cette manifestation, initiée par l'Association Moulay Abdallah Amghar des oeuvres sociales, en coordination avec la Fédération des Associations de Moulay Abdallah Amghar et l'Association "Al Asil pour l'art de Tbourida" se poursuit jusqu'au 18 juin courant.

Ce festival célèbre le cheval et l'art de Tbourida, deux symboles de l'identité et l'héritage culturel régional et national, a indiqué Moulay El Mehdi El Fathemy, président de la commune de Moulay Abdallah Amghar, dans une déclaration à la MAP. L'objectif, a t-il souligné, est de faire de ce festival un rendez-vous annuel important dans l'agenda culturel de la province.

Pour réussir ce challenge, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. «Outre la bonne préparation du Mehrek, l'aménagement des parkings et des espaces dédiés aux tentes et aux chevaux, nous avons mis à la disposition des cavaliers plus de 250 kg de poudre à canon, mais aussi près de 100 quintaux d'orge et plus de 200 bottes de paille, pour assurer l'alimentation des chevaux tout au long du festival», a précisé pour sa part, Abdallah Hanni, président de l'Association Moulay Abdallah Amghar des oeuvres sociales, dans une déclaration similaire.

Selon les organisateurs, le festival vise également à promouvoir la région et ses potentiels artistique, culturel, touristique et agricole, ajoutant que cette manifestation offre un espace de divertissement et stimule les activités économiques.