Afrique: L'augmentation de la culture du tabac aggrave l'insécurité alimentaire

Contrairement aux autres régions du monde, les superficies cultivées et la production de feuilles de tabac ont augmenté en Afrique entre 2012 et 2018, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Une singularité qui s'explique par des réglementations moins contraignantes qui orientent les industriels internationaux vers l'Afrique où le développement de la culture de tabac se fait souvent au détriment de l'agriculture de subsistance qui fait pourtant défaut aux 300 millions d'Africains souffrant de faim ou de malnutrition.

Les agences onusiennes incitent les Etats à soutenir la reconversion des agriculteurs du continent. A cause de ses nuisances sur la santé de la population, la culture du tabac connaît un frein au niveau mondial sous l'effet des réglementations étatiques de plus en plus contraignantes. Une régression qui pousse les multinationales du secteur à s'orienter vers le continent africain où les réglementations sont moins contraignantes.

Conséquence, les terres consacrées à la culture du tabac ont augmenté de près de 20% depuis 2005 en Afrique où elles sont la cause de 5% de la déforestation totale, alors qu'elles se rétrécissent dans le reste du monde.

Quatre pays africains figurent, d'ailleurs, dans le Top 10 mondial des pays consacrant le plus de surfaces agricoles à la production de tabac en 2022. Il s'agit du Zimbabwe (4e, 112 770 hectares), du Malawi (5e, 100 962 hectares), du Mozambique (6e, 91 469 hectares) et de la Tanzanie (10e, 80 678 hectares). Le Zimbabwe et le Malawi devancent même les Etats-Unis (7e, 95 730 hectares).

Ainsi, au cours de ces dernières années, certains pays sont devenus des cibles privilégiées des multinationales du secteur, notamment ceux de l'Afrique australe et de l'Est qui pèsent plus de 92,5% de la production de feuilles de tabac en Afrique. L'Afrique de l'Ouest représente 3,40%, l'Afrique du Nord (2,06%) et l'Afrique centrale (2,00%). Toutefois, cette production est concentrée sur une poignée de pays. Les deux premiers producteurs africains - Zimbabwe et Mozambique - pèsent autour de 52% de la production continentale, alors que les dix premiers ont représenté 92,50% de la production de feuilles de tabac en Afrique.

Evolution de la production de feuilles de tabac des 10 plus grands producteurs africains (en tonnes)

Rang

Pays

Production en 2000 (t)

Production en 2010 (t)

Production en 2020 (t)

1er

Zimbawe

190 242

109 737

203 488

2e

Mozambique

9 470

66 983

158 532

3e

Malawi

98 675

172 922

93 613

4e

Tanzanie

26 384

60 900

91 248

5e

Ouganda

22 837

27 138

32 131

6e

Zambie

9 533

94 325

25 774

7e

Afrique du Sud

29 700

12 300

13 100

8e

Algérie

7 153

7 604

11 496

9e

Kenya

17 960

14 156

10 545

10e

Côte d'Ivoire

10 200

9 527

8 071

Source: Atlas sociologique mondial