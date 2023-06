Congo-Brazzaville: Journée de la Concorde Nationale - Les congolais appelés à cultiver les vertus de paix et de réconciliation

Une messe de réconciliation nationale a été dite en l'église Notre Dame de l'Assomption de Pointe-Noire suivie de la cérémonie de lavement des mains à l'occasion de la célébration en différé de la Journée de la concorde nationale.

En présence d'Evelyne Tchichelle, présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire-maire; et de Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou, l'abbé Alain Loemba Makosso, vicaire général, a prôné dans son homélie les valeurs du pardon et de l'amour qui doivent habiter tout citoyen. «Que chacun de nous revisite son coeur en se posant la question est-ce que j'aime mon prochain, est-ce que j'aime mon pays, est-ce que j'aime mes frères et mes soeurs », a-t-il invité.

«Ensemble, privilégions la réconciliation nationale dans la concorde, la paix, l'unité et la cohésion sociale », tel est le thème de cette journée qui plus que jamais est une invite à la sagesse, au dépassement de soi, à la grandeur d'esprit et à la considération de l'intérêt supérieur de la République au-dessus des intérêts personnels.

« Cette journée, pour laquelle nous célébrons le 32e anniversaire, devra être pour chacun de nous l'occasion d'intérioriser et de s'approprier les valeurs du dialogue, du pardon et de réconciliation comme le stipule son thème », a dit Jean-Charles Ondonda, secrétaire du département de Pointe-Noire, lisant le message du préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka.

« Chaque année, on doit se rappeler que sans la réconciliation, sans la solidarité, sans l'amour, sans l'unité, sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Comme le pays a été confié aux mains de Dieu, nous avons célébré cette journée par la messe et demandé aux gens d'ouvrir leur coeur pour que note pays aille de l'avant », a dit Evelyne Tchichelle, maire de la ville de Pointe-Noire.

Signalons que la Journée de réconciliation nationale avait été décidée à l'issue de la Conférence nationale souveraine tenue du 25 février au 10 juin 1991, à Brazzaville.