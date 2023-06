Congo-Brazzaville: 11e édition du Fespam - Le comité d'organisation fait la ronde des sites

La ministre de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongaut, a fait la ronde des différents sites retenus pour accueillir la onzième édition du Festival panafricain de musiques (Fespam) qui aura lieu du 15 au 22 juillet, à Brazzaville et à Kintélé, sa banlieue. Elle avait à ses côtés le maire de Brazzaville, Dieudonné Batsimba, et le commissaire général du festival, Gervais Hugues Ondaye, ainsi que d'autres personnalités impliquées dans l'organisation de l'événement.

L'objectif de la ronde des sites devant abriter le festival était de mettre ensemble tous les services engagés dans son organisation pour évaluer le travail déjà réalisé, à un mois de sa tenue.

« Vous savez que nous avons mis du temps au site Massamba-Débat, puisque de l'emplacement du podium à la tribune il y a quand même une longue distance pour faire passer les autorités pendant les discours. Nous étions donc en train d'étudier, séance tenante, une solution, celle de mettre les couloirs dans le spectacle. Cela va écourter un peu la distance », a indiqué le commissaire général du festival, Gervais Hugues Ondaye.

Pendant le festival, les habitants de Bacongo, Makélékélé et Mfilou vont être à Massamba-Débat. Ceux de Poto-Poto, Ouenzé et Talangaï seront au Musée de l'histoire, à Mpila, ceux de l'autre côté du viaduc, à Kintélé, et ceux du Sud de Brazzaville, à Mayanga, dans le neuvième arrondissement.

« Il s'est passé un problème que nous allons corriger par un petit site d'appoint qui pourra être créé probablement dans la zone de Poto-Poto et Moungali, pour rattraper les communautés étrangères. Parce que dans les délégations, il y aura les pays de l'Afrique de l'Ouest », a ajouté Gervais Hugues Ondaye.

Il a fait savoir qu'il va se tenir, dans les prochains jours, une réunion technique avec tous les services qui feront des propositions schématiques que le commissariat général transmettra au gouvernement pour validation.

Les autorités de de Madibou, qui accueillent le festival pour la première fois, ont exprimé leur adhésion à l'événement, promettant de s'impliquer pour sa réussite. Il en est de même pour celles de Kintélé où le maire, Stella Mensa Sassou N'Guesso, n'a pas caché sa satisfaction. « Le site de l'école primaire de Kintélé à été bien choisi. Je suis contente pour l'endroit. Ce site va attirer beaucoup de monde, parce que toutes les grandes activités, nous les faisons ici aux 1000 logements. Je ne m'inquiète pas du tout », a-t-elle indiqué.

Toutefois, la ministre de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs a attiré l'attention des maires d'arrondissement qui vont accueillir l'événement, les invitant à veiller à la propreté des lieux.

« Ce que j'aimerai dire, c'est que cette activité va se dérouler aux endroits choisis de commun accord avec vous. Vous savez que nous aurons certainement des petits commerces par rapport à l'événement qui va venir s'installer. Là où il y a du monde, il y a forcément des déchets. Il faut qu'il y ait une petite équipe qui mette la propreté.

Nous avons l'obligation de faire un Fespam qui respecte l'environnement. Il va falloir qu'on gère les déchets et pouvoir mettre les sanitaires pour qu'il y ait une hygiène optimale. Il va falloir que nous travaillions ensemble pour bien organiser les lieux et qu'ils soient toujours propres », a déclaré la ministre Lydia Pongaut.