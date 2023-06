Afrique: Fespam - Les artistes musiciens sensibilisés à la tenue de la onzième édition

La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, accompagnée du commissaire général du Festival panafricain de musique (Fespam), Hugues Gervais Ondaye, a sensibilisé, le 15 juin à Brazzaville, les artistes musiciens à la tenue de l'édition de relance de ce festival et les a invités à s'impliquer pleinement dans sa réussite.

L'échange entre la ministre en charge des Loisirs et les artistes musiciens, en prélude à la tenue de la onzième édition du Fespam qui se déroulera du 15 au 22 juillet, à Brazzaville et à Kintélé, sur le thème « La rumba congolaise : envol de la base identitaire vers les vertices du patrimoine de l'humanité », a porté sur les préparatifs de celle-ci. Cette édition aura pour contenu des spectacles de musique en plein air et en salle, un symposium, un marché de la musique africaine (Musaf), une exposition d'instruments traditionnels de musique africaine et une croisière sur le majestueux fleuve Congo.

La ministre Lydie Pongault a saisi cette occasion pour prodiguer quelques conseils aux artistes-musiciens. « Nous sommes un pays d'accueil. C'est l'occasion de vous retrouver entre vous les artistes d'ici et d'ailleurs. Le président de la République a toujours prôné l'unité nationale à tous les niveaux. Je souhaiterai que les artistes soient unis. Montrez au reste du monde que nous sommes un pays uni, que nos artistes sont unis, solidaires... », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé également que c'est la culture qui unit le peuple. « Avant, pendant et après le Fespam, vous devez faire un effort pour qu'on conscientise nos jeunes, pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans le pays. Les étrangers qui viennent chez nous doivent se sentir dans de bonnes conditions et vivre en paix. Je sais compter sur vous.

Nous devons conscientiser les jeunes dans les quartiers, autour de nous. Nous sommes un pays d'accueil et voulons que les étrangers qui viennent se sentent vraiment chez eux. Soyons accueillants, tolérants et responsables. Evitons de chasser les artistes du podium par divers cris. Quand on n'aime pas, on doit se taire », a-t-elle exhorté.

Le Musaf, un moment de rencontre, de partage et d'échanges

Lydie Pongault a précisé qu'il y aura un marché de la musique avec des industriels du domaine. Ce sera un moment de rencontre, de partage et d'échanges divers. « Le président de la République a tenu que ça soit un ministère de l'industrie culturelle, nous faisons venir des industriels pour que la profession ait beaucoup plus de valeur, de visibilité.

C'est le message que je tenais à vous délivrer aujourd'hui. On fera le bilan de cet événement après, pour améliorer ce qui n'aura pas marché, mais pour l'instant vous devez travailler. Préparons sereinement la onzième édition du Fespam », a invité la ministre.

Pour sa part, le commissaire général du Fespam, répondant à la question de la soirée des dames à cette édition, a dit : « Nous nous sommes organisés de sorte qu'au Palais des congrès, il y ait une soirée dédiée à la gent féminine. Mais n'empêche que dans des programmations d'autres scènes, les femmes soient prises en compte ».

Quant à la participation des musiciens à cette édition, il a indiqué qu'il n'y aura pas de discrimination. Hugues Gervais Ondaye a profité de l'occasion pour présenter les excuses du Fespam par rapport aux manquements observés lors de la soirée marquant le lancement de la campagne nationale de sa onzième édition à Sibiti, dans le département de la Lékoumou.

Il a précisé également que pour cette édition de relance, il y aura autant de scènes et tout le monde sera servi. Il s'agit, entre autres, des scènes suivantes : stade Alphonse-Massamba- Débat ; Esplanade du CNRTV à Nkombo ; le terrain Asecna à Mayanga dans le huitième arrondissement Madibou ; l'espace au centre des logements sociaux de Kintélé ; le musée de l'histoire du Congo à Mpila ; le rond-point Poto-Poto ; le Palais des congrès.

Rappelons que le Fespam, institution publique à caractère culturel et scientifique placée sous l'égide de l'Union africaine (UA), a été créé en 1966. Il a pour mission la mise en oeuvre des objectifs de l'UA et de la République du Congo en matière de promotion culturelle, artistique et scientifique de la musique.