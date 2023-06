Congo-Brazzaville: Musique - MCW en concert le 17 juin

Le rappeur congolais, Christ William Moukoko, alias MCW, livrera un concert le 17 juin, à Brazzaville. Ce show vise à l'aider à se faire connaître du public. Il interprètera à cette occasion quelques-uns de ses meilleurs titres, notamment "Mbrou", "Dopage", "Vz", "Mpévé" et "Vroum".

MCW a réalisé certaines de ses chansons avec la participation de musiciens congolais et étrangers. En effet, le titre intitulé «Dopage », par exemple, a été chanté en futuring avec le musicien congolais Freeman. « Vz », quant à elle, a bénéficié de l'apport du rappeur français Gaza. « Mvrou », un autre morceau de l'artiste, a été réalisé grâce à la contribution d'un autre rappeur de nationalité française, Zeerk. Ces deux oeuvres ont vu le jour à la faveur des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Plusieurs musiciens congolais sont invités à ce concert, en l'occurrence Black Prim, Oli 123 et H 24, Fuego black, Mc Flo, Zetrei, Euross'k, Mc Black et Solfas. Seront aussi de la partie Ney Boy, Brayan's, Rayon X, Chapka, N soleil, Rly One, Cbz Pheno, Nfd, Freeman, Nci, Lannho sans oublier Bbx et Rashy.

MCW a effectué dernièrement une tournée musicale au Cameroun. A cette occasion, il a été invité par certaines chaînes de télévision et de radiodiffusion camerounaises. « Ma petite tournée musicale au Cameroun constitue l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'était ma première et plus belle expérience musicale. Là-bas, bien sûr, j'ai clairement compris que la musique peut devenir mon gagne-pain », a-t-il confié.

A l'issue de cette expérience, il a pris la résolution de continuer à travailler dur, comme ses aînés, afin de faire rayonner la musique et la culture congolaises en Afrique et dans le reste du monde.