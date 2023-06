Afrique: Education - Helios Towers veut préparer les enfants à s'arrimer à l'économie numérique

Lorsqu'on franchit le portail de l'école primaire « 15-août 1963 », en plein coeur de l'arrondissement 3, Poto-Poto, à Brazzaville, on est tout de suite captivé par la présence d'une salle aux vitres fumées, distincte des autres. C'est la salle multimédia dont est dotée l'école depuis bientôt neuf mois et qui permet aux élèves et aux enseignants de se familiariser et de mieux manipuler l'outil informatique.

Le projet de salle multimédia dans l'école « 15-août 1963 » a vu le jour grâce à la société « Helios Towers », spécialisée dans les fournitures des infrastructures télécoms aux entreprises, notamment la construction et la gestion des tours et des solutions d'énergies innovantes. Helios Towers a ainsi aménagé une salle et l'a entièrement dotée d'ordinateurs et d'une bibliothèque. C'est à ce titre que le directeur général de cette structure, Maixent Bekangba, a jugé utile d'aller lui-même dans le cadre de l'évaluation post-projet, voir si l'ouverture de cette salle a eu les effets escomptés auprès des élèves.

« Le but que nous voulons atteindre en mettant l'outil informatique aux mains des enfants, c'est simplement de contribuer à la réduction de la fracture numérique dans le pays », a déclaré Maixent Bekangba.

« Nous avons eu l'honneur, au moment du lancement de ce projet, d'avoir avec nous le président directeur général de notre groupe, Tom Greenwood, et pu compter sur l'appui des partenaires importants comme la société de téléphonie mobile MTN, la fondation africaine pour l'éducation et la présence du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, ainsi que celui des Télécommunications et des Nouvelles technologies. Il est donc normal que près d'un an après, nous puissions voir si le projet avance bien », a ajouté le directeur général d'Helios Towers.

Pour les deux responsables de la salle multimédia, la satisfaction est au rendez-vous, puisque les élèves sont à la fois enthousiastes et curieux d'apprendre. Ils sont reçus en deux vagues de 25 pour une durée de cours globale de quatre heures. Chaque jour, c'est donc 50 élèves qui apprennent à se familiariser avec l'outil informatique.

Et ça ne s'arrête pas seulement aux élèves, renchérit l'un des responsables, précisant que les enseignants et les enseignantes aussi bénéficient d'un segment de deux heures pour leur permettre de combler leur déficit en informatique. Au vu de la fréquentation de la salle, les responsables estiment que ce projet est un réel succès et a un impact positif auprès des élèves et des enseignants.

Ce satisfecit des responsables de la salle multimédia de l'école primaire « 15-août 1963 » de Poto-Poto n'a fait que conforter le directeur général d'Helios Towers, Maixent Bekangba, dans son ambition de multiplier ces initiatives dans les écoles publiques du pays. « Nous n'allons pas échapper à la révolution numérique qui s'opère sur la planète. Et le meilleur moyen d'y faire face, c'est de former très tôt nos enfants et leur permettre de savoir manipuler l'outil informatique », a-t-il conclu.

Précisons que la société Helios Towers opère dans huit pays en Afrique et au Moyen- Orient, parmi lesquels la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Congo. Elle est cotée à la bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 250.