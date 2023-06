Angola: La Cour Constitutionnelle a joué un rôle déterminant dans le renforcement de l'État de Droit - PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré vendredi que l'institutionnalisation de la Cour constitutionnelle (TC) était décisive pour le renforcement de la démocratie fondée sur l'État de droit en Angola.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence sur les 15 ans d'existence de la Cour constitutionnelle, João Lourenço a considéré le renforcement de la démocratie et de l'État droit dans le pays comme un processus continu et irréversible.

Pour le Chef de l'État, « la démocratie n'est pas un régime politique parfait et achevé, mais un édifice en constante construction qui nécessite une culture politique, démocratique et des efforts permanents d'amélioration des institutions ».

João Lourenço a admis que les exigences contemporaines nécessitent un changement, une adaptation permanente et exigent l'adoption d'une posture de plus en plus responsable face aux défis que les circonstances imposent.

L'homme d'État a fait savoir qu'avec le rétablissement de la paix et de la réconciliation nationale, il a été possible d'atteindre la stabilité politique souhaitée et de sauver la normalité constitutionnelle, prémisses essentielles pour l'institutionnalisation effective de la Cour constitutionnelle, un organe essentiel de l'organisation judiciaire angolaise.

Il a indiqué, cependant, que l'approbation de la loi organique de cette Cour, en 2008, a été décisive pour l'introduction des prémisses nécessaires à la mise en oeuvre du régime politique démocratique, l'élargissement de la reconnaissance des garanties des droits et libertés fondamentaux des citoyens, ainsi que la consécration des principes de base de l'économie de marché.

Le Président de la République a aussi reconnu le fait que l'institutionnalisation de la Cour constitutionnelle représentait une étape importante dans la construction et la consolidation de l'État démocratique en Angola, dans la défense de la Constitution et la préservation de l'intégrité du système juridico-constitutionnel.

Pour le Chef de l'État, le respect des décisions de justice est l'un des piliers fondamentaux de la démocratie et de l'Etat de droit, raison pour laquelle elles doivent être respectées par les citoyens, les entreprises, les partis politiques, ainsi que toutes les institutions publiques et privées.

Il a ajouté que le respect de la loi est essentiel pour maintenir la stabilité et la sécurité juridiques, éviter les conflits et garantir la coexistence pacifique entre les citoyens et les institutions.

Le Président João Lourenço a ainsi rendu hommage aux sept juges fondateurs de la Cour constitutionnelle et à d'autres responsables pour la défense de la Constitution de même que des droits et garanties fondamentaux des citoyens ".