Afrique Centrale: Nord-Kivu - « Le non-respect du principe d'un procès équitable à la base des règlements de comptes » (Société civile)

« Le non-respect du principe d'un procès équitable est à la base des règlements de comptes dans la région », a fait remarquer Pepin Kavota, président de la société civile de Beni-Lubero. Il a tenu ces propos à l'occasion de la Journée internationale du procès équitable, célébrée le 14 juin de chaque année.

Pepin Kavota appelle les instances judiciaires à l'application équitable de la loi, dans cette zone où plusieurs dossiers judiciaires relèvent des conflits fonciers :

« Il faut dire qu'à Beni et Lubero, nous ne pouvons pas déjà parler qu'il y a des procès équitables sur le terrain. Parce que lorsque nous sommes toujours en contact avec le justiciable qui est la population, nombreux sont ceux-là qui nous disent que la justice n'est pas équitable. Parce que certaines personnes sont martyrisées sur les décisions judiciaires ».

Il pointe les attitudes de certains acteurs de l'appareil judiciaire :

« Certains juges trempent même dans la corruption. Au niveau des juridictions, on retrouve des personnes nanties et des personnes non nanties. Et 90% des décisions judiciaires donnent gain de cause aux personnes nanties. Et lorsque vous essayer de faire des analyses dans la région, il y a toujours de l'insécurité, il y a des morts ».

Le président de la société appelle tous les justiciables à aller vers les « résolutions alternatives des dossiers judicaires ».

En instituant la journée internationale du procès équitable, les Nations unies avaient pour objectif d'attirer l'attention du public sur la situation difficile des personnes poursuivies et pour lesquelles les principes relatifs à un procès équitable ne sont pas toujours observés ou respectés.