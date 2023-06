Burkina Faso: Allocution du Commandant adjoint de la Force - Cérémonie funèbre des Casques bleus du Burkina Faso

document

Bamako, le 16 juin 2023

Madame la Représentante Spéciale adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies, chargée des affaires politiques ;

Mesdames et Messieurs les représentants du Gouvernement et des Forces de Défense et de Sécurité du Mali ;

Monsieur l'Ambassadeur du Burkina Faso au Mali ;

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des organisations internationales accréditées au Mali ;

Monsieur le (Rep du) Général de Division, Chef d'Etat-major général des Forces armées du Mali ;

Monsieur le Général, commandant la mission de formation de l'Union Européenne au Mali ;

Madame la Générale, cheffe de la composante Police de la MINUSMA ;

Monsieur le General de brigade, Commandant le secteur Ouest de la MINUSMA à Tombouctou ;

Monsieur le colonel, Principal représentant du Contingent Burkinabè à la MINUSMA ;

Mesdames et Messieurs, distingués invités.

« L'Homme serait l'étonnant assemblage où s'imbriquent les deux réalités opposées, la matière et l'esprit (...). La mort serait alors le grand moment où s'ouvre la porte de la prison, et où l'âme emprisonnée sort vers la liberté et l'immortalité, son héritage ».

Cette grande faucheuse qu'évoque Joseph Ratzinger, implacable et inexorable, vient encore hélas, nous réunir une nouvelle fois ce matin, en l'espace d'environ un mois, dans cette mythique place d'armes du Quartier général de la MINUSMA, témoin silencieux des énormes sacrifices consentis par nos casques bleus. Oui, nous sommes ici rassemblés, pour rendre un hommage posthume à deux de nos frères d'armes du Burkina Faso, brutalement arrachés à notre affection sur les chemins de l'honneur et du devoir.

Mesdames et messieurs, distingués invités ;

La liberté et la paix ont hélas souvent le goût du sang versé : Le drame qui s'est abattu le 09 juin 2023 sur un détachement du BFA déployé à BER l'a tragiquement rappelé. Caporal BAMOUNI Bouma, décéda le 09 juin 2023, à quelques encablures de BER. Lieutenant BARRO Ali, évacué de Tombouctou, décéda le 11 juin à l'Hôpital Principal de Dakar, succombant à ses blessures de l'attentat au cours duquel leur véhicule de transport de troupes a heurté un engin explosif improvisé. Aux autres 07 frères d'armes blessés, je souhaite un prompt rétablissement.

Le caporal BAMOUNI Bouma avait 28 ans, connu pour sa foi en la mission et son sens élevé de la discipline, il s'est toujours distingué parmi ses pairs comme un soldat valeureux et engagé. Son enfant qu'il laisse derrière lui aura à apprendre l'héroïsme et la bravoure de son père sur cette terre du Sahel.

Le lieutenant BARRO Ali avait 33 ans, résilient et aguerri aux terrains difficiles, il était un officier dynamique et apprécié pour son courage moral et son leadership exceptionnel. Nous pensons à leurs familles si durement éprouvées, et je m'incline devant leur douleur et leur peine.

Tous les deux avaient rejoint la MINUSMA depuis le 11 octobre 2022 et faisaient partie du 10ème Contingent Burkinabè.

Tous les deux étaient des hommes de devoir mus par la même passion, le même idéal, la même obsession, celle de SERVIR les grands idéaux de paix et de solidarité humaine.

Tous les deux ont honoré leur patrie et la MINUSMA de la plus belle manière par un comportement citoyen irréprochable qui place la vertu et le devoir au coeur de toutes leurs actions, fidèle à l'enseignement d'André Gide dans sa préface de "Vol de Nuit" de SAINT-EXUPERY, je cite « le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir » fin de citation.

Tous les deux savaient que leur destin pouvait s'accomplir à chaque sortie, à chaque patrouille, à chaque reconnaissance, à chaque engagement de protection des civils, à chaque escorte de convois.

Tous les deux, gagnent aujourd'hui en immortalité et en éternité, ce que la barbarie humaine leur a arraché de plus cher, la vie ;

Tous les deux s'étaient employés, au quotidien, à protéger les populations civiles, à promouvoir les droits de l'homme, à restaurer l'autorité de l'Etat, à améliorer la vie de millions de personnes, à contribuer à réconcilier les communautés, à soutenir les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations humanitaires, en parfaite synergie avec les FDSM, à l'instar de leurs camarades qui poursuivent la mission, de Ménaka à Ansongo, de Ber à Goundam, de Douentza à Ogossagou, de Gao à Anefis, de Tessalit à Aguelhoc.

Caporal BAMOUNI, Lieutenant BARRO, ils sont tous là, vos frères d'armes, vos chefs directs, vos subordonnés et vos pairs, vos parents et vos amis, le commandement de la mission, les représentants de la famille onusienne, les autorités civiles et militaires maliennes, le corps diplomatique, tous visiblement et profondément meurtris mais dignes et admiratifs devant l'épreuve de votre sacrifice, pour vous dire adieu et vous témoigner leur gratitude, leur compassion et leur respect.

Excellencies, distinguished guests, dear Peacekeepers

These comrades, to whom we pay tribute today, have been in daily contact with danger until the supreme sacrifice. They were young, dynamic, and professional. Beyond their commitment and availability, their professional ethics and perfect conduct in all circumstances have earned them the esteem, trust, and admiration of their brothers in arms.

Far away from their homeland, from Bobo Dioulasso, from Zoula, from Ouagadougou, their destiny was fated to be fulfilled there on the sandy highlands of the Gourma Rhaous, in the outskirts of Ber.

At this painful moment, my thoughts go in particular to their respective families left behind, but also to their afflicted and saddened companions. On behalf of the Force Headquarters, I present my heartfelt condolences to them, to the highest authorities of Burkina Faso as well as to the entire Burkinabè community of MINUSMA and Mali.

Cher BAMOUNI Bouma,

Cher BARRO Ali,

Notre reconnaissance, notre respect, notre estime sont immenses autant que notre peine. Vous voici donc arrivés à la croisée des chemins, au soir d'une vie bien remplie de devoirs et de services éminents au profit de l'humanité. Et vos noms pour la postérité vont s'ajouter à la liste des vaillants héros dont les noms sont gravés sur le fronton de ce mémorial devant vous, pour ne plus être oubliés.

Rejoignez donc en paix le monde des immortels, en ayant la claire conscience que vous avez servi votre patrie, avec honneur et dignité conformément à la devise des Forces Armées du Burkina Faso « Honneur, Discipline, Unité ».

Que les immenses sacrifices consentis au service de votre pays, du Mali, de la MINUSMA et des Nations Unies, vous ouvrent grandement les portes de la miséricorde divine.