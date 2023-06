Afrique: Des présidents de Parlements africains saluent le rôle pionnier de SM le Roi au service des intérêts du continent

Des présidents de Parlements africains participant à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, ont salué à Marrakech, le rôle pionner et indéniable de SM le Roi Mohammed VI au service des intérêts du continent.

Les présidents de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, se sont entretenus, en marge des travaux de la Conférence, avec la présidente du Sénat du Royaume d'Eswatini, Lindiwe Dlamini, la présidente de l'Assemblée nationale de Tanzanie, Tulia Ackson ainsi qu'avec le président du Sénat de la République du Burundi, Emmanuel Sinzohagera.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, la présidente du Sénat d'Eswatini a salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI pour avoir accordé Son Haut Patronage à cette conférence, se félicitant du travail "fantastique" réalisé par les deux Chambres du Parlement aux côtés de l'Union interparlementaire (IUP) et son secrétariat pour faire de cette rencontre un véritable succès.

Cette conférence revêt un aspect important qui est d'établir un dialogue entre les religions et les civilisations, a fait savoir Mme Dlamini, affirmant que les hommes sont tous unis, peu importe leur religion, et devraient donc faire preuve de tolérance, de respect et de confiance envers l'autre.

De son côté, M. Sinzohagera du Burundi a salué, dans une déclaration similaire, le leadership "avéré" de SM le Roi "pour avoir facilité la tenue de cette auguste assemblée", qui réunit des parlementaires, des leaders religieux, des experts et des membres de la société civile.

"Le Maroc et le Burundi ont des liens de fraternité et d'amitié qui datent depuis très longtemps", a-t-il rappelé.

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale tanzanienne a déclaré à la presse que ses entretiens avec MM Talbi El Alami et Mayara ont porté sur la collaboration et la coopération existantes entre Rabat et Dodoma, mais aussi sur la coopération entre les Parlements des deux pays, évoquant le rôle que les deux Parlements peuvent jouer dans le renforcement des relations bilatérales.

Organisé par l'UIP avec le Parlement du Maroc, en partenariat avec "Religions for Peace" et avec le soutien de l'Alliance des civilisations de l'ONU et de la Rabita Mohammadia des oulémas, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale, initiée sous le thème "Dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun", reflète les rôles importants et multiples joués par l'institution législative nationale, qui s'inspire de l'histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.