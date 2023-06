Maroc: Remise de diplômes aux lauréates du Centre de la femme et de l'enfant à Marrakech

Le Centre de la Femme et de l'Enfant, de l'Association Le Grand Atlas de Marrakech, sous la Présidence du Professeur Mohamed Knidiri et conformément aux directives de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, offre aux femmes en situation précaires un ascenseur social très performant leur permettant de continuer leur formation même après un arrêt scolaire en leur fournissant les outils nécessaires pour permettre un apprentissage et une formation efficaces et autonomes.

Différentes formations aux métiers aussi bien de la couture, de la gastronomie, de la coiffure, de l'esthétique, ainsi que les métiers de puéricultrices, et enfin des cours d'art plastique sont initiées dans le cadre de l'INDH.

Une exposition collective de 22 femmes créatives, aux parcours exceptionnels, aura lieu au Théâtre Royal dans le cadre de la 52ème édition du Festival National des Arts Populaires de Marrakech (FNAP), ainsi que la remise des Diplômes à l'ensemble des lauréates des différents domaines d'apprentissage du Centre de la Femme.

L'Association Le Grand Atlas remet les femmes artistes sous le feu de tous les projecteurs, parce qu'elles le valent bien et que l'histoire contemporaine accepte de retenir le travail artistique des femmes ayant réussi à braver l'oubli et qui, de par leur propre parcours social, pimentent leurs remarquables oeuvres. N'oublions surtout pas que certaines créatrices au niveau international eurent des influences décisives dans pas mal de mouvements artistiques notamment le «dadaïsme» et autres qui étaient et même furieusement «avant gardistes».