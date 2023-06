Afrique de l'Est: Le sommet de l'IGAD est fructueux, selon le ministère des affaires étrangères

Addis Ababa — Le 14e sommet ordinaire de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) s'est achevé sur des résultats probants, selon le ministère des affaires étrangères.

Au cours d'un point de presse bihebdomadaire, le porte-parole du ministère, Meles Alem, a déclaré aux journalistes que le sommet s'était achevé sur des résultats probants à Djibouti, siège de l'organisation régionale.

Les chefs d'État et de gouvernement, y compris le Premier ministre Abiy Ahmed, ont participé au sommet qui a adopté le traité de l'IGAD et publié un communiqué conjoint opportun sur les questions régionales qui nécessitent une coopération et une attention appropriée, a-t-il déclaré.

Selon le porte-parole, l'élection de Workneh Gebeyehu pour un second mandat, compte tenu de sa contribution à la transformation de l'IGAD et à la promotion de la paix et de la stabilité régionales, est un résultat d'une grande portée.

En outre, le retour de l'Érythrée au sein de l'organisation régionale après une si longue période signifie également le potentiel de transformation des États membres pour apporter des changements qui pourraient bénéficier de manière significative à la population, a-t-il ajouté.

Le porte-parole a également évoqué les efforts régionaux concertés, y compris ceux de l'Éthiopie, pour instaurer la paix au Soudan en rapprochant les parties en conflit afin de trouver des solutions à l'amiable.

Lors de la conférence de presse, M. Meles a également réaffirmé l'engagement continu de l'Éthiopie, avec d'autres États membres, à accélérer l'intégration régionale, à partager le développement économique ainsi qu'une paix et une stabilité durables, tout en luttant contre les crimes transnationaux, y compris le terrorisme.