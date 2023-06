Maroc: Olympique de Marseille - Romain Saïss en pourparlers !

Selon Fabrice Hawkins, des discussions sont en cours entre Marseille et Saïss au sujet d'un contrat potentiel de deux ou trois ans, avec une année supplémentaire en option.

Le club souhaite renforcer sa défense en recrutant l'expérimenté défenseur central. Cependant, Besiktas, le club actuel de Saïss, exigerait environ 4 millions d'euros pour le transfert. Malgré le prix initial demandé, il est possible que l'opération soit conclue à un prix inférieur, au fur et à mesure que les négociations progressent entre les clubs.

Il est à noter que d'autres clubs, dont le RC Lens, ont également manifesté leur intérêt pour Saïss. Cependant, le joueur aurait une préférence pour Marseille, ce qui pourrait jouer un rôle décisif dans l'issue finale des négociations.

Romain Saïss a prouvé qu'il était un défenseur fiable et polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au milieu de terrain. Son expérience et ses qualités de leader font de lui une cible intéressante pour l'Olympique de Marseille, qui cherche à renforcer sa ligne défensive et à donner de précieux conseils aux jeunes joueurs de l'équipe, renseigne Les-transferts.

L'acquisition potentielle de Saïss serait un ajout important à l'effectif de l'Olympique de Marseille, qui cherche à rivaliser au plus haut niveau sur le plan national et potentiellement dans les compétitions européennes. Sa présence apporterait non seulement stabilité et sérénité à la ligne arrière, mais contribuerait également à l'organisation défensive globale et à la flexibilité tactique de l'équipe.

Saïss, âgé de 31 ans, a récemment joué pour Besiktas, où il a disputé 25 matchs, marqué un but et délivré une passe décisive. Avant son passage en Turquie, le défenseur a évolué en Premier League sous les couleurs de Wolverhampton. Saïss a acquis une expérience précieuse lors de son séjour en Angleterre.