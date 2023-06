Ile Maurice: Le projet Metro Express coûte de plus en plus cher...

La quatrième phase du Metro Express débutera bientôt et reliera Réduit à Côte-d'Or. Cette semaine, Metro Express Ltd (MEL) a annoncé que le contrat pour la construction de 5,7 km de rails et de quatre stations, au coût de USD 220 413 400, soit environ Rs 10 Mds, a été alloué à Larsen & Toubro. Ce qui fait dire aux observateurs que le coût par kilomètre de ce projet est de plus en plus élevé.

Metro Express Ltd (MEL) débute les travaux pour l'aménagement des rails sur le tracé entre la station de Réduit et celle de St-Pierre (Phase 4A), deux semaines après que le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a annoncé le projet dans le discours du Budget, le 2 juin. Dans son communiqué émis mercredi, MEL a expliqué que l'investissement de USD 220 413 400, soit environ Rs 10 milliards, comprend l'aménagement de quatre stations, dont celle de Telfair en hauteur, et l'acquisition de dix rames.

Le service sera opérationnel en octobre de l'année prochaine. Toutefois, ce n'est pas le projet initial. Le gouvernement avait annoncé un service de tram entre Réduit et Côte-d'Or. Pour la phase 4, l'Inde avait promis un emprunt de USD 300 millions, soit Rs 13,5 milliards pour cette quatrième phase, peu après l'inauguration de du trajet Rose-Hill-Réduit. Toutefois, il n'avait aucune précision sur le repartiement de ces fonds.

Le député du Parti travailliste (PTr), Osman Mahomed, va poser une question au Parlement sur la viabilité de ce projet. En attendant, il s'offusque déjà sur son coût. Le tracé Réduit-Côte-d'Or, de 10,5 kilomètres de long, devait comprendre huit stations. Si les Rs 13,5 milliards sont utilisés par le 10,5 km, cela fera Rs 1,3 milliard par kilomètre.

Or, les 5,7 kilomètres de Réduit-Saint-Pierre coûteront Rs 10 milliards pour quatre stations, donc Rs 1,75 milliard par kilomètre. «J'aimerais bien que le gouvernement vienne expliquer cette logique à la population. D'ailleurs, j'aurai beaucoup de questions à poser au ministre concerné au Parlement.».

Du côté des autorités, on nous explique que la dépréciation de la roupie face au dollar et le coût des matériaux de construction, de plus en plus élevé sur le plan local et international, influencent financièrement le projet, et qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération, comme la topographie du terrain. MEL nous a envoyé une explication (voir plus loin) hier soir pour démentir le montant de Rs 13,5 milliards précisant que la phase 4 entière coûtera Rs 10 milliards insistant que le projet coûtera pratiqement le même prix que la phase 3.

Cependant, on constate que depuis que ce projet a été initié en 2017, les différentes phases coûtent de plus en plus cher. Voici les autres projets:

Rose-Hill-Réduit (Rs 1,32 milliard le kilomètre)

Le trajet fait 3,4 km et il a fallu un investissement de Rs 4,5 milliards, soit Rs 1,32 milliard par kilomètre. Le coût a surpris plus d'un. Le député du PTr en avait dénoncé le prix, affirmant qu'il est trop cher comparé à la première phase. Il explique que le gouvernement n'a pas fait d'appel offres pour Rose-Hill-Réduit, mais qu'il a plutôt procédé à une extension du contrat pour la Phase 1, qui était de Rs 18,8 milliards. «D'après la Fédération internationale des ingénieursconseils, le coût du contrat peut être étendu par 25 %. C'est ce qui se fait. Donc, en termes de kilomètres, ce projet est plus cher que la Phase 1», dit-il.

Le député rouge avait également dénoncé ce coût élevé au Parlement. Le ministre Alan Ganoo avait justifié cette variation en expliquant qu'il fallait aménager deux ponts et qu'une partie de la voie ferrée est sur une élévation. MEL s'est également défendu, disant qu'il a fallu construire une «structure complexe» à côté d'une centrale hydroélectrique, près de la ligne ferroviaire. Toujours au Parlement, le ministre avait déclaré qu'environ 2 000 voyageurs prennent le tram par jour sur ce trajet alors que l'attente était de 15 000. Pour Osman Mahomed, il faut savoir si ces 2 000 voyageurs paient leur ticket, rappelant que le weekend, la journée et la nuit, les trams sont vides.

Port-Louis-Rose-Hill- Curepipe (Rs 740 millions le kilomètre)

La ligne entre Rose-Hill et Curepipe est de 12,6 kilomètres, passant par Quatre-Bornes, Vacoas, Phoenix et Floréal. Celle de Port-Louis à Rose-Hill fait 13 kilomètres. Toute la phase 1 est de 25,4 kilomètres, ayant nécessité un investissement de USD 565 millions, soit Rs 18,8 milliards (NdlR, avec le dollar qui s'échangeait entre Rs 32 et Rs 33 lors du lancement du projet en 2017). La phase 1, comprenant également 19 stations, a coûté Rs 740 millions par kilomètre. «Il est vrai que le dollar était plus bas que maintenant, mais il est aussi important de rappeler que les matériaux de construction étaient aussi bas», insiste Osman Mahomed.

Les explications de Metro Express Ltd

Le coût total du projet s'élève à environ Rs 10 milliards incluant aussi 10 nouvelles Light Rail Vehicles (LRVs). Les coûts des infrastructures et le système sont à environ Rs 7,9 milliards et les 10 LRVs sont à Rs 2,1 milliards. Donc le coût des travaux par km est presque similaire aux précédentes Phase 3 du projet. Il faut savoir que cet alignement consiste de deux viaducs, deux ponts, quatre stations donc une surélevée. D'abord, nous devons préciser que le coût de « Rs 13 milliards » que vous mentionnez n'est pas vrai.

Il n'a jamais été évoqué, encore moins rendu public puisque l'exercice d'appel d'offres vient d'être clôturé. D'ailleurs, en février 2023, nous avions même rappelé ce point à l'Express qui avait publié cette explication avec cet extrait après un article: « Nous réitérons que pour ce qui est de la Phase 4, le coût reste pour l'heure inconnue puisqu' il y a un exercice d'appel d'offre en ce moment.»

De plus, en ce qui concerne la Phase 4, comme nous avons fait mention dans notre communiqué, elle sera divisée en diverses sous phases comme cela a été le cas précédemment. Il est bon de savoir que la Phase 4A reliera Réduit à Moka à Telfair à Helvetia à St Pierre sur un alignement ferroviaire de 5,7 kilomètres, avec 4 stations donc une surélevée.

Cette phase constituera une porte d'entrée vers l'Est en vue de relier les différentes régions du pays. Comme nous l'avons mentionné, le coût total du projet s'élève à environ Rs 10 milliards incluant les 10 nouvelles LRVs. Donc, le coût des travaux par km est presque similaire au précédentes Phase 3 du projet. A l'avenir, des prochaines sous phases suivront. Parmi la région de Côte-d'Or.