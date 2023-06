Ile Maurice: Discipline sportive - À la découverte du Muaythai

Le samedi 24 juin se tiendra le WMC Mauritius Muaythai Championship au Phoenix Gymnasium Sport Complex. Un événement attendu par les fans de ce sport. C'est l'occasion pour nous de te faire découvrir le muaythai. Que connais-tu de ce sport de combat ? Jimmy Zemira, ex-champion de Maurice et professeur de sports de combat, t'entraîne sur le ring.

Quel est ce sport ?

«Le muaythai, qui signifie combat ou boxe, est un sport qui vient de la Thaïlande. C'est le sport national de ce pays. Ses origines ne sont pas très claires mais il est pratiqué depuis plusieurs centaines d'années là-bas. C'est un sport de combat, considéré comme un art martial et qui fait appel au corps entier. Les combattants utilisent huit armes contre leurs adversaires, soit les poings, les coudes, les genoux et les tibias. Il permet aussi de projeter ses adversaires à terre», explique Jimmy Zemira.

La différence entre la boxe et le muaythai

«La boxe anglaise ne se sert que des mains. La boxe française se sert des pieds et des poings mais pour la pratiquer, il faut se chausser et il y a aussi un vêtement spécial à porter. Le kickboxing se sert des pieds et des poings. Le combat se fait torse nu et les combattants portent un short spécial. Ils ont aussi le droit de se servir de leurs tibias. Tu auras compris que le muaythai ressemble beaucoup au kickboxing sauf que les combats de muaythai se déroulent pieds nus et nous pouvons aussi nous servir de nos genoux, de nos coudes et projeter nos adversaires. De plus, avant le combat, nous faisons une danse traditionnelle qui s'appelle le Wku. Le combat se déroule aussi en musique», souligne Jimmy Zemira.

Est-il recommandé aux enfants ?

«Les enfants peuvent pratiquer ce sport dès l'âge de sept ans. Il s'adresse aux garçons comme aux filles. Il faut savoir que pour les enfants il n'y a pas de combat. Ils apprennent les techniques, font des assauts et des démonstrations. Ils portent des protections durant toute la pratique. Il y a des plastrons pour la protection de l'estomac, un casque, des protèges tibias et des protèges coudes, entre autres. Il faut aussi savoir que jusqu'à l'âge de 23 ans, les combattants utilisent des protections.»

Que faire pour devenir professionnel ?

«Pour devenir un professionnel de muaythai, cela demande de la pratique intensive. Avant une compétition, il faut s'entraîner tous les jours. Et si un combattant doit participer à une compétition internationale, la préparation doit commencer plusieurs mois en avance, voire une année avant», souligne l'entraîneur.

Pourquoi pratiquer ce sport de combat ?

«Le muaythai est certes un sport de combat mais il est bien plus que cela. En Thaïlande, il est lié à la spiritualité et met l'accent sur les valeurs comme le respect, la discipline, l'humilité, la maîtrise de soi et la compassion. De plus, le muaythai fait travailler l'ensemble du corps. Il permet également de renforcer l'esprit et la confiance en soi. C'est aussi une façon de socialiser en se faisant des amis. Beaucoup de pratiquants soulignent le sens de la camaraderie et les liens qu'ils y ont développés et qui les unissent.»

Quand le muaythai est un bienfait pour la société

Le Port-Louis Muaythai Club se trouve à Ste-Croix. «Dans ce club, nous accompagnons beaucoup d'enfants et de jeunes qui auraient pu prendre un mauvais chemin. Le muaythai leur permet de trouver une voie dans le domaine sportif. Pour d'autres, nous gardons un oeil sur leurs progrès scolaires car l'éducation passe en premier et pour ceux qui ne peuvent pas suivre le cursus scolaire, nous les dirigeons vers d'autres institutions», souligne Jimmy Zemira.

Jimmy Zemira en bref

Jimmy Zemira est un champion des sports de combat qu'il pratique depuis 35 ans. Il a commencé par la boxe française et a participé à plusieurs compétitions, y compris aux championnats du monde. Puis il s'est tourné vers le kickboxing qu'il a pratiqué pendant une dizaine d'années et a remporté plusieurs médailles, tant au niveau local qu'international. «Quand le muaythai a débuté à Maurice, il y a une quinzaine d'années, j'ai décidé de m'y mettre», explique-t-il. Aujourd'hui, il aide Franco François à gérer le Port Louis Muaythai Club et entraîne des combattants de tous âges.