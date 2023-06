Ile Maurice: Mes Ashley Hurhangee et Samad Golamaully - Jamais l'un sans l'autre

On l'aura appris mercredi, le tandem Ashley Hurhangee et Samad Golamaully assurera la défense du patron de la Special Striking Team (SST), l'ASP Ashik Jagai. Amis ou complices, leur alliance est souvent l'ingrédient qui donne tout son sel à leur représentation des affaires politico-légales.

D'une amitié qui date de plus de 20 ans, les deux avocats ont comparu ensemble dans nombre de procès. Avec les mêmes convictions et la même approche, ils se veulent être de ceux qui vont défendre l'intérêt de la justice. Après le rapport controversé sur la mort de Soopramanien Kistnen, le duo se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs dans l'affaire Jagai.

Marié à l'avouée Nanda Hurhangee, Me Ashley Hurhangee a fait ses études en Angleterre et y a travaillé pendant plusieurs années avant de revenir à Maurice pour lancer Hurhangee Chambers. D'ailleurs, il accèdera au barreau presque en même temps que son ami Me Golamaully. Tout comme ce dernier, son positionnement politique reste flou. Le duo, qui critiquait ouvertement le gouvernement de Pravind Jugnauth il y a quelque temps, semble cependant aujourd'hui être plus appréciatif des manoeuvres des Oranges.

Me Ashley Hurhangee, qui habite à Grand-Baie, n'est pas sans histoires. En 2016, il s'était fait attaquer par trois hommes encagoulés à son domicile à Grand-Baie. Pour les procès, il touche un peu à tout. Me Hurhangee a été l'avocat de Hussein Rahim dans l'affaire Bet365 avant de se retirer pour cause de conflit. L'avocat était le star witness dans l'affaire Antoine Chetty, le chauffeur du notaire Deelchand, et avait même fait l'objet d'une plainte en réclamations de l'avocat radié Dev Hurnam.

En 2020, Me Hurhangee avait aussi été interrogé dans une allégation de complot portant préjudice à l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Me Ashley Hurhangee a été l'avocat de l'étudiant en médecine Yesudas Veeranah, condamné à huit ans de prison pour avoir tué et dissimulé le corps de son épouse. Sinon, les biens familiaux de l'avocat sont souvent sources de litiges civils en cour.

Arrêté en Angleterre

Originaire de Plaine-Verte, Me Samad Golamaully a passé presque 21 ans en Angleterre. Il y a vécu la majeure partie de sa jeunesse, avant de rentrer au pays en compagnie de sa famille dans les années 90 pour y exercer. Père de trois enfants, Me Samad Golamaully a aussi fait ses études et ses examens du barreau en Angleterre. À l'âge de 14 ans, en 1986, Me Samad Golamaully est arrêté en Angleterre pour possession d'un faux fusil avec l'intention de commettre un braquage. Il passera quatre ans dans un centre correctionnel sur ordre du tribunal.

Il sera tout de même inscrit au barreau anglais après ses études. De retour à Maurice en 1997, il intègre aussi le barreau mauricien sans difficulté, ses délits de jeunesse étant inconnus de tous. Cependant, il est vite rattrapé par son passé quand il devient l'un des avocats d'Antoine Chetty. Le Bar Council réclame alors une sanction et les Law Lords lui impose une amende de Rs 233 000. La Cour suprême lui impose cependant une suspension de six mois. Déjà à l'époque de sa suspension, l'avocat se faisait aider par son fidèle ami Me Hurhangee qui s'occupait avec d'autres avocats de ses dossiers en suspens.

En 2011, Me Samad Golamaully sera aussi acquitté par le tribunal de Port-Louis alors qu'il était poursuivi pour avoir tenu des propos jugés abusifs contre des policiers. En 2020, Me Samad Golamaully est aussi interrogé dans une allégation de complot portant préjudice à l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Me Samad Golamaully a défendu nombre d'accusés dans des affaires de drogue et de blanchiment d'argent. Il est l'avocat de Darmendra Mulloo, poursuivi aux côtés de Prakash Chandra Dip dans l'affaire de détournement de fonds de l'ex-Bramer Bank.