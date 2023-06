Togo: Plus de 3 milliards de F CFA pour gérer au mieux les déchets

L'assainissement urbain au Togo vient de connaître un nouveau tournant. Le mardi 13 juin 2023, le coup d'envoi du Projet de Gestion des Déchets et Décentralisation (GEDEC) a été donné à Lomé, la capitale togolaise en présence notamment de Payadowa Boukpessi, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de Renforcement des Services Publics Locaux-Assainissement et déchets (PRSPL), et a pu voir le jour grâce à une dotation financière de l'Union Européenne (UE) de 4,7 millions d'Euros, l'équivalent de plus de 3 milliards FCFA.

Le projet, dont le déploiement est prévu sur trois ans, a été confié à Expertise France. Objectif : appuyer les collectivités territoriales dans la mise en place d'une gestion durable des déchets, une étape cruciale pour l'amélioration de la salubrité urbaine.

Expertise France envisage de mettre en place une filière de gestion durable des ordures ménagères, en étroite collaboration avec les acteurs communaux.

Pour Hugo van Tilborg, chef de coopération de la Délégation de l'UE au Togo, il s'agira d'« établir une filière de gestion durable des ordures ménagères et des boues de vidange réaliste et adaptée au contexte de chaque chef-lieu ciblé par le projet. » Une telle ambition « passe par la mise en place de structures efficaces, de processus de collecte et de traitement des déchets, ainsi que de solutions durables pour leur élimination ou leur valorisation », soulignera-t-il.

De son côté, Payadowa Boukpessi, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, a souligné le défi que représentait la gestion des déchets pour toutes les communes du pays, y compris le District Autonome du Grand Lomé, qui expérimente depuis 5 ans, une gestion des déchets par enfouissement.

Pour le ministre d'Etat, ce nouveau projet revêt une importance particulière, compte tenu des répercussions directes des activités de gestion des déchets sur la qualité de l'eau, de l'environnement, des aliments et de la santé humaine. Son lancement « ouvre une nouvelle page dans la gestion des déchets au Togo, symbolisant l'engagement du gouvernement togolais et de l'Union Européenne dans la création d'un environnement plus sain et durable pour les citoyens togolais ».

Il convient de noter que le projet GEDEC vient compléter d'autres initiatives, notamment le projet Eau et Assainissement (PEAT 1 et 2) lancé en 2015 pour améliorer la gestion des ordures ménagères et des boues de vidange au Togo. Ces efforts démontrent la volonté du gouvernement de faire de la gestion durable des déchets, une priorité nationale, pour le bien-être de ses citoyens et la préservation de l'environnement.