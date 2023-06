Sénégal: Football - L'arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo officiera son troisième match avec les Lions, samedi

Dakar — L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo va diriger pour la troisième fois un match de l'équipe nationale senior du Sénégal, samedi à Cotonou.

Le match entre les Lions du Sénégal et les Guépards du Bénin se jouera au stade de l'Amitié général Mathieu-Kérékou, à 19 h GMT.

M. Ngambo, âgé de 36 ans, a dirigé le match gagné par le Sénégal (1-0) aux dépens du Rwanda, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 (qui se tiendra en 2024), à Kigali.

Il était aussi l'arbitre central du match aller perdu par le Sénégal devant l'Egypte (0-1), pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Jean-Jacques Ndala Ngambo a assisté à deux autres rencontre du Sénégal en tant que quatrième arbitre. Il s'agit des matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021 au Cameroun et de la finale de la même compétition.

Ce samedi, le Congolais va diriger son septième match de l'année, dont la finale de la Coupe de la Confédération africaine, remportée par l'USM Alger (2-1) aux dépens des Young Africans d'Afrique du Sud.

Il sera accompagné, lors de ce huitième match entre Sénégalais et Béninois, des assistants Olivier Kabene Safari, Guylain Bongele Ngila et Yannick Malala Kabanga.

M. Ngambo a officié lors des quarts de finale de la Ligue des champions CAF et de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 en mars dernier, entre le Ghana et l'Angola.

Les Black Stars du Ghana s'étaient imposés par 1 but à 0.

Jean-Jacques Ndala Ngambo, meilleur arbitre de la Ligue nationale de football du Congo en 2020, a pris part à l'arbitrage d'une soixantaine de matchs, selon le site d'information spécialisé Fastscore.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et cinq autres nations se sont déjà qualifiés à la phase finale de la CAN 2023, même s'il reste encore deux journées à jouer en juin et septembre.

Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Maroc et de la Tunisie.

Vingt-quatre équipes participeront à la 34e édition de la CAN 2023. Le tirage au sort des phases de poules aura lieu le 12 octobre prochain.

Le Bénin, troisième avec le même nombre de points (4) que le Mozambique, doit prendre les trois points contre les coéquipiers de Sadio Mané, pour espérer prendre l'unique place restante de la poule L.