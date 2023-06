Cameroun: Jean Blaise Gwet, rend hommage au Président John Fru Ndi

Bonjour à tout le Peuple Camerounais, Toutes mes condoléances à la Nation.

C'est avec beaucoup de douleur et de tristesse, que j'ai appris au réveil ce matin, le décès du charismatique Leader Politique, John FRU NDI. Fondateur et dirigeant historique du Social Democratic Front (SDF), décédé à l'âge de 82 ans.

Le Président John FRU NDI était un homme de conviction, un des bâtisseurs de notre démocratie, un des Hommes les plus engagés dans la construction politique du Cameroun. Sa disparition est une grande perte pour notre Nation, pour sa famille biologique, ainsi que pour toute la grande famille politique camerounaise et africaine en générale.

Sa disparition annonce surtout, la fin d'une génération politique sortante. Une génération, qui d'une manière naturelle, cédera la place à une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, que nous incarnons et qui s'installera dès 2025, à tous les niveaux de la République.

Je voudrais à cet effet, rassurer sa mémoire, qu'elle repose en paix. Il a laissé une nouvelle génération d'Homme politiques portant des valeurs, une nouvelle génération qui incarne la paix, la cohésion sociale et la tolérance. Une nouvelle Génération, qui continuera positivement son combat.

Avec conviction profonde et engagement, notre mission est de continuer ce combat : Remettre tous les Camerounais ensemble, et pacifier les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Je m'engage à ne jamais trahir personne, et surtout à continuer ce combat avec tous les camerounais, sans laisser personne en marge.

Au nom du MPCC, au nom de toute ma famille, amis et sympathisants, et surtout à mon nom propre, j'exprime à la famille du défunt, à ses parents et amis, à sa famille politique, ainsi qu'a tout le peuple camerounais, notre profonde et collective affliction, et nos sincères condoléances.

Que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son Royaume.

Jean Blaise GWET

Président National du PMCC

(Mouvement Patriotique Pour le Changement du Cameroun)