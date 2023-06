Soudan: Plus de 600 blessés de guerre arrivés en trois jours à l'hôpital d'Adré dans l'est du Tchad

communiqué de presse

Alors que les conflits font rage au Darfour occidental, les blessés arrivent par vagues de l'autre côté de la frontière, à l'hôpital d'Adré dans l'est du Tchad, où ils sont pris en charge par les équipes soignantes de MSF et du ministère tchadien de la Santé. Au moins 242 blessés ont été accueillis au cours de la seule journée du 15 juin, et 348 le 16 juin.

430 blessés graves

Un total d'au moins 622 patients blessés ont été accueillis au cours des trois derniers jours. Parmi ces blessés, environ 430 ont besoin de soins chirurgicaux. Certains sont dirigés vers d'autres hôpitaux d'Abéché. La majorité d'entre eux souffrent de blessures par balles.

« Nous sommes submergés, mais tout le monde fait de son mieux pour faire face à la situation, déclare le Dr Seybou Diarra, coordinateur de projet MSF à Adré. Nous avons dû laisser sortir de l'hôpital les enfants stables pour que l'équipe pédiatrique puisse nous prêter main forte. Des membres du personnel du ministère tchadien de la Santé travaillent également avec nous et certains soignants qui n'étaient pas de service ont été rappelés pour donner un coup de main. Mais avec une seule équipe chirurgicale, nous sommes débordés dans la salle d'opération. Nous avons besoin de davantage de lits et de personnel de toute urgence. »

Violences au Darfour

Une grande partie des blessés provient d'El Geneina, la capitale de l'État soudanais du Darfour occidental, et de ses environs, théâtres de violences incessantes et intenses. Selon des sources locales, au moins 1 100 personnes ont été tuées dans la ville d'El Geneina depuis le début du conflit à la mi-avril.

« Après presque deux mois, les gens réussissent seulement à s'échapper d'El-Geneina et à se rendre au Tchad, ajoute Claire Nicolet, responsable des programmes d'urgence de MSF. Mais des milliers de personnes restent probablement bloquées là-bas, alors que sont rapportées des attaques nombreuses et massives cette semaine. »

Les équipes de MSF, qui travaillent à Adré depuis 2021, ont mis en place une petite unité chirurgicale d'urgence dans l'hôpital du district il y a un mois, en réponse au conflit qui se propage de l'autre côté de la frontière. Elles développent également des activités médicales pour répondre aux besoins croissants des réfugiés soudanais dans la région. Environ 6 000 personnes ont fui El-Geneina et se sont réfugiées à Adré au cours des derniers jours, rejoignant ainsi plus de 100 000 autres personnes qui avaient déjà fui le Soudan pour se réfugier dans l'est du Tchad depuis la mi-avril.