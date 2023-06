Afrique: Les Seychelles s'efforcent d'aligner leur plan spatial marin sur les plans d'action pour la biodiversité

La mise en oeuvre du plan spatial marin (MPS), la réalisation de projets de restauration des espèces et le contrôle et l'éradication des espèces envahissantes font partie des priorités des Seychelles pour aligner ses stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité (NBSAP) sur le cadre mondial pour la biodiversité (GBF).

Cela a été partagé avec la SNA par la coordinatrice principale du projet et point focal pour la Convention sur la diversité biologique (CDB), Indira Gamatis, après un atelier de lancement mercredi. L'objectif de l'atelier était de présenter aux parties prenantes les objectifs du projet Global Biodiversity Framework - Early Action Support.

Les participants étaient des représentants de différents environnements, des organisations à but non lucratif, des fonctionnaires des ministères de l'environnement, du tourisme et de l'éducation, ainsi que des partenaires commerciaux et d'investissement.

Mme. Gamatis a déclaré qu'ayant signé la convention sur la biodiversité, les Seychelles ont l'obligation de mettre à jour ses SPANB.

"Lors de la COP15, qui s'est tenue en décembre de l'année dernière, nous avons adopté le nouveau cadre pour la biodiversité et tous les pays qui ont signé la convention doivent la mettre en oeuvre au niveau national. La mise en oeuvre sera effectuée par le biais de notre stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité. Nous examinons comment nous pouvons aligner le NBSAP sur le cadre mondial et cela signifiera définir nos projets prioritaires nationaux pour la biodiversité, et comment nous les mettrons en conformité avec le nouveau GBF », a déclaré M. Gamatis.

La restauration des zones dégradées, l'aide aux espèces menacées, la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités sont également d'autres domaines prioritaires pour les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Mme. Gamatis a partagé que le projet comporte quatre composantes - l'alignement, le financement et la manière de mobiliser les ressources, comment mettre à jour le plan national des Seychelles pour financer les projets de biodiversité, et examiner les politiques et les aligner sur le NBSAP et le cadre mondial.

Le projet, qui devrait se terminer l'année prochaine, est financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM)

L'atelier d'une demi-journée, organisé par le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), visait également à examiner les produits initiaux et les bases de référence du projet. Il a également cherché à examiner les modalités de mise en oeuvre ainsi qu'à actualiser les progrès des Seychelles sur les NBSAP.

"C'est le début du processus de définition de nos objectifs nationaux et de la manière dont ils s'alignent au niveau mondial afin que nous puissions également mettre en oeuvre nos objectifs et cibles mondiaux. Cela nous permettra, en tant que pays, de définir notre rôle et de les mettre en oeuvre", dit M. Gamatis.

Au cours de l'atelier, les participants ont été initiés à la gestion de projet, au suivi et à l'évaluation, aux composantes clés, aux produits et aux résultats.