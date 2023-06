Togo: Hommages du Conseil municipal de Golfe 1 à Innocent DICK

Il s'en est allé le dimanche 18 Mai 2023 à la suite d'une courte maladie. lui c'est Innocent Démagnan Kossi Dick. Personne responsable des Marchés Publics à la Commune de Golfe 1, Conseiller municipal de la même Commune, et aussi Secrétaire communal du parti politique UNIR, l'homme a eu droit ce Vendredi aux hommages mérités de la part de ses pairs élus locaux de ladite commune de Golfe 1.

Au cours de cette cérémonie d'hommages, deux interventions à travers des oraisons funèbres (La Mairie et la famille éplorée). La principale fut celle de la maire, dont le Maire principal, Joseph Gomado a été le porte-voix.

De ses mots, pouvait en déduire que le défunt laisse "un vide irréparable" vu qu'il était un des piliers de l'administration de cette commune. Il est décrit par son pair comme étant "un homme de grande valeur", épris de justice et d'équité. L'expression de son sentiment n'était pas son point fort, il est peu bavard, travailleur". Aussi lui reconnaît-on sa "lutte pour sa communauté". " Il a fait sa part", conclut le Maire Gomado qui invite donc tout un chacun, élus locaux comme membres de sa famille ou de la communauté Bè à s'inspirer de son exemplaire parcours.

Un parcours qui amène l'élu local à proposer de baptiser la salle de délibération du Conseil municipal en son nom "DICK Kossi Innocent Démagnan"...

Après ces hommages du Conseil municipal, les autres cérémonies au programme des obsèques du défunt vont se poursuivre ce Vendredi soir et auront pour pic, l'enterrement demain Samedi 17 Juin 2023.

..............

Hommage du Conseil Municipal à Feu DICK Kossi Innocent Démagnan, Ancien Député à l'Assemblée Nationale, Conseiller Municipal, Personne Responsable des Marchés Publics / Commune Golfe 1

Messieurs les Adjoints au Maire

Mesdames, Messieurs les Conseillers

Togbuigan, Chef canton de Bè

Vénérés Chefs traditionnels

Monsieur le Secrétaire Général

Chers membres du personnel du Golfe 1

Mesdames et messieurs, membres de La famille DICK

Mesdames, Messieurs ...

La vie est un conte, la mort en est un autre... Seul l'amour fraternel est réel et demeure dans nos souvenirs.

Comme dans un rêve qui risque de ne pas se terminer, nous voici réunis devant la dépouille mortelle de notre cher Conseiller, DICK Kossi Innocent Démagnan. Notre douleur est indicible et les mots nous fuient actuellement pour dire l'ineffable en pareille circonstance.

C'est en rassemblant toutes mes forces que je voudrais vous remercier du plus profond du coeur pour votre présence et votre soutien en ces moments si difficiles à vivre.

Pour nous, ses collègues conseillers, dont je me fais le porte-parole à cet instant, il s'agit d'un vide irréparable, l'effondrement d'un pilier essentiel de notre conseil municipal et de notre administration.

« On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement », disait l'écrivain Français Marcel Proust. « Honorable », comme nous avons l'habitude de t'appeler affectueusement. Ta disparition soudaine nous affecte péniblement et nous plonge dans un noir profond. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. Toi qui alliais abnégation et patience dans le traitement des urgences qu'imposaient tes charges de Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), tu nous auras vraiment édifiés sur "L'efficacité dans le travail sans grands bruits". De ton riche et élogieux parcours politique et professionnel, du moins, pour le peu de temps passé ensemble avec nous à la commune du Golfe 1, tu faisais montre d'une grande ouverture d'esprit et tu acceptais d'échanger, même de débattre avec tout le monde sans distinction particulière et sans la moindre gravité dans tes propos. Même fâché, tu préférais le silence et ton beau et calme sourire. Tu laisses un vide immense derrière toi. Comment t'oublier ? Comment oublier le collègue, le frère, l'ami fidèle et sans complexe que tu étais ? Ta mémoire sera toujours gravée dans nos coeurs.

Malgré l'immense peine que nous ressentons actuellement, nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Comme le dit-on souvent, on ne connait l'importance des gens que lorsqu'ils s'en vont. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, tes enfants, tes frères et soeurs, tes parents et ta famille pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux.

Pour immortaliser ton court mais marquant passage à la commune du Golfe 1, je propose aux collègues que la salle de délibération du conseil municipal soit désormais baptisée de ton nom, salle « DICK Kossi Innocent Démagnan. »