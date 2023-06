Angola: Le candidat au poste de gouverneur de la BNA a l'avis favorable de l'Assemblée nationale

Luanda — Le candidat au poste de gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, proposé par le Président de la République, a été entendu ce vendredi à l'Assemblée nationale, qui a rendu un avis favorable.

L'audition du candidat au poste de gouverneur de la BNA visait à apprécier son aptitude, sa capacité de gestion, sa compétence technique et son expérience reconnue en matières économiques, juridiques, comptables, bancaires, financières et de gestion.

A l'issue de l'audition, le candidat a promis d'oeuvrer à la résilience du système financier angolais et à la stabilité des prix.

Selon Manuel Tiago Dias, l'objectif à moyen et long terme est, dans un premier temps, d'avoir une inflation autour de 10% et, plus tard, d'atteindre un taux d'inflation autour de 6% "pour être aligné sur ce que sont les indicateurs de convergence macro-économique de la SADC".

Il a promis d'oeuvrer à la stabilité du système financier, assurant qu'un ensemble de mesures seraient prises pour rendre le système financier solide et capable de remplir son rôle principal, qui est de soutenir l'économie par l'octroi de crédit.

Manuel Tiago Dias a répondu, pendant près de deux heures, aux questions des députés qui ont voté sur un rapport qui sera transmis au détenteur du pouvoir exécutif.

Le vice-président de la commission de l'Économie et des Finances de l'Assemblée nationale, Manuel da Cruz Neto, a rappelé que la révision constitutionnelle avait créé cette nouvelle exigence comme une forme de partage indirect du pouvoir entre le titulaire du pouvoir exécutif et le Parlement.

"On remarque que c'est un candidat qui travaille à la BNA depuis 1997. De nombreuses années se sont écoulées et il a toujours assumé des postes de responsabilité comme directeur et vice-gouverneur de la BNA", a-t-il souligné.

Il a fait savoir que les députés ont interrogé le candidat au poste de gouverneur de la BNA sur sa position par rapport à la situation du pays liée à l'inflation et au taux de change.

"Malheureusement il prend ses fonctions dans un moment difficile et, alors, les députés se sont interrogés sur la stratégie qu'il pourrait adopter, en cas de nomination, pour surmonter ces situations", a-t-il souligné.

Il a indiqué qu'à l'issue de la réunion, les députés ont conclu "qu'il existe bien une stratégie conçue par la BNA, puisqu'elle est également attentive à ces situations et dispose de tous les outils pour les maîtriser".

Il a ajouté que la plupart des députés ont salué la carrière du candidat et sont convaincus qu'il s'acquitterait bien de ses nouvelles fonctions.

Les députés des commissions d'Économie et Finances et des Affaires constitutionnelles et juridiques ont approuvé le rapport d'avis conjoint de l'audition préalable du candidat Manuel Tiago Dias, avec 24 voix pour, aucune voix contre et cinq abstentions.

Selon la Constitution, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola est nommé par le Président de la République, après audition à l'Assemblée nationale.

Manuel Tiago Dias, actuel gouverneur par intérim de la BNA, a été nommé par le Président de la République, João Lourenço, pour assumer la direction de la Banque centrale, en remplacement de José de Lima Massano, qui a récemment démissionné de son mandat.

Manuel António Tiago Dias est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Bordeaux, en France. Il a rejoint la BNA en 1997, où il a occupé divers postes jusqu'à sa nomination, en 2016, au poste de vice-gouverneur, poste qu'il a occupé jusqu'en 2023, avant d'être nommé au poste récent de gouverneur par intérim de la banque centrale d'Angola.