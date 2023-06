Afrique: Elim CAN 2023 - Nigéria - Voici la raison de l'absence de Gift Orban contre la Sierra Leone

Critiqué pour avoir snobé Gift orban et Victor Emmanuel pour leur match des éliminatoires de la CAN 2023 de ce mois-ci, contre la Sierra Leone, le sélectionneur du Nigéria se justifie avec un argument convaincant.

Le Nigéria défie les Leone Stars ce 18 juin 2023 à l'extérieur. Il s'agit de leur cinquième match des Elim CAN 2023 dans leur Groupe A. Avec des attaquants très en forme cette saison, José Peseiro a eu du mal à choisir des attaquants pour son équipe de 23 joueurs.

« Je ne peux pas justifier pourquoi je n'ai choisi aucun joueur, [Terem] Moffi appartient à notre liste. Nous avons une liste [provisoire] composée de 45 joueurs. Ces joueurs, je crois en eux, et j'ai confiance en eux. Mais pour chaque camp et match, je choisis les 19 meilleurs, les 21 meilleurs ou les 23 [joueurs] », a déclaré Peseiro à Soccernet.ng.

Des fans s'attendaient à voir Gift Orban et Victor Emmanuel dans la liste, mais ils n'y sont pas intégrés. « Maintenant, j'ai décidé d'amener Taiwo [Awoniyi], Kelechi [Iheanacho] et Victor [Osimhen]. Mais Moffi, Paul [Onuachu] et Cyriel [Dessers] n'ont pas pu venir avec nous. J'ai choisi des grévistes. Mais, je n'ai pas appelé Gift [Orban], je n'ai pas appelé [Victor] Boniface. Nous avons beaucoup de joueurs, mais je ne peux pas appeler 10 attaquants. Aucune équipe ne peut jouer avec 10 attaquants », a poursuivi le sélectionneur portugais des Super Eagles.

La saison de Gift Orban et Victor Boniface :

Gift Orban a créé la sensation cette saison, signant vingt buts et deux passes décisives entre la Jupiler Pro League et la Ligue Europa Conférence. En face, Victor Boniface a aussi marqué quinze buts et délivré neuf offrandes entre le championnat belge et la Ligue Europa.