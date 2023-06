Maroc: Province de Ouarzazate - M. Akhannouch visite des projets socio-économiques et supervise la signature de conventions de développement

Rabat — Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a visité vendredi une série de projets sociaux et économiques dans la province de Ouarzazate et supervisé la signature de conventions de développement au niveau de cette province.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, M. Akhannouch était accompagné du ministre de l'Equipement et de l'Eau, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ainsi que du wali de la région de Drâa-Tafilalet et du président du Conseil de la région.

"Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la visite de terrain qu'effectue le Chef du gouvernement dans la région de Drâa-Tafilalet, en vue d'accompagner les efforts de développement au niveau régional, conformément à la volonté de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste", indique le communiqué.

Dans le cadre de l'intérêt particulier que le gouvernement accorde au secteur de la santé, à travers la réforme profonde du système de santé national et le renforcement des prestations de proximité offertes aux citoyens en vue d'accompagner le chantier de la généralisation de la couverture médicale, M. Akhannouch a visité à Ouarzazate le Centre hospitalier provincial Sidi Hssaien, qui a bénéficié de travaux d'extension et de mise à niveau pour un coût de 123 millions de dirhams, ayant notamment porté sur l'ouverture d'un nouveau bloc opératoire et d'un nouveau service de réanimation.

M. Akhannouch a aussi suivi la présentation du projet de création d'un hôpital multidisciplinaire dans la province de Ouarzazate, indique la même source, ajoutant que le programme de développement du tourisme de montagne et des oasis dans la province de Ouarzazate, doté d'un budget de 283 millions de dirhams, a été également présenté devant le chef du gouvernement.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a suivi la présentation des projets du programme d'urgence 2023-2024 pour le développement du tourisme de montagne et des oasis dans la province de Ouarzazate. D'un budget de 102 millions de dirhams, ce programme porte sur la mise à niveau des sites touristiques à renommée mondiale ( 1ère tranche), l'aménagement de stations panoramiques dans les oasis, la valorisation des Ksours, Kasbahs et du circuit cinématographique, ainsi que le développement d'espaces de valorisations du patrimoine en météorites et fossiles de dinosaures.

Après la mise en oeuvre de ces projets, il sera procédé au lancement des projets du programme complémentaire 2025 - 2027, d'un coût de 181 millions de dirhams. Ce programme concerne la valorisation des sites touristiques à renommée mondiale (2ème tranche), le soutien au tissage artisanal à Tazenakht, et la promotion de l'industrie cinématographique dans la ville.

Le chef du gouvernement a, en outre, supervisé la signature de conventions relatives à la création de projets dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, dont une convention de partenariat portant sur le développement d'un pôle universitaire à Ouarzazate, projet qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur dans la région et de l'amélioration des indicateurs d'accès aux établissements universitaires.

Une convention de partenariat a été aussi signée dans le cadre du développement de la première tranche du pôle universitaire de Ouarzazate, portant sur la construction et l'équipement de l'Ecole Supérieure de Technologie pour un coût de 70 millions de dirhams. Dans le même cadre, le Chef du gouvernement a visité l'Institut de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique.

La visite de M. Akhannouch dans la région de Drâa-Tafilalet à la tête d'une importante délégation ministérielle, entamée jeudi par la ville d'Errachidia, s'inscrit en droite ligne des Hautes Orientations Royales et des dispositions du programme gouvernemental, visant à consacrer la régionalisation en tant que choix de développement et à contribuer à réduire les disparités spatiales et sociales.

Elle consacre également la politique gouvernementale visant à renforcer la politique de proximité avec les citoyens, en tant que pilier du développement dans notre pays, à travers la participation effective des régions et des collectivités territoriales à la création du développement intégré.