Ile Maurice: «The Appropriation (2023-24) Bill» voté - Plus de 20 heures pour scruter les dotations budgétaires

L'examen des dotations budgétaires présidé par le «Deputy Chairman of Committees», Vikash Nuckheddy, s'est échelonné sur deux jours et a pris fin à 00 h 45 hier matin. Même si certains soutiennent que c'est la première fois qu'un «chairperson» expulse un parlementaire (Rajesh Bhagwan) lors de l'examen en comité, Vikash Nuckcheddy a été applaudi après que le speaker, Soorojdev Phokeer, a repris son siège au Parlement. Vikash Nuckcheddy l'a ensuite informé que le «committee of Supply Estimates 2023-24», l'«Indicative Estimates» 2024-25 et 2025-26 avaient été votés sans amendement. Les travaux parlementaires reprennent le mardi 20 juin. Quelques points saillants de ce marathon parlementaire.

Travail : 1 445 femmes pour le «women back to work programme

Le ministre du Travail et du développement des ressources humaines a annoncé que 1 445 femmes sont concernées par le Women Back to Work Programme (WBWP), lancé depuis 2015. 1 204 ont terminé le programme en un an et 721 d'entre elles ont trouvé un emploi permanent. À une question de Reza Uteem pour connaître l'identité de la personne responsable du Registrar of Associations, Soodesh Callichurn a annoncé que M. Sunassee en assume la responsabilité.

Fonction publique : Moins de 15 minutes pour boucler ce ministère

Comme d'habitude, le ministre Vikram Hurdoyal a été peu sollicité. Il n'a eu droit qu'à une seule question sur le Civil Service College, dont la finition des travaux est prévue pour bientôt ou encore une augmentation de l'achat des médailles et des trophées pour le Public Excellence Committee. Des institutions paraétatiques sont appelées à y participer lors de la prochaine année financière.

«Prone flood areas» : Rapport pas publié

Le ministre des Infrastructures publiques, Bobby Hurreeram, a une nouvelle fois affirmé que le rapport sur des zones sujettes aux inondations ne sera pas rendu public. «It is used for policy matters.»

Santé : Rien que deux emprunts pour le «medical loan»

Le plan d'emprunt mis sur pied par le ministère de la Santé pour des patients qui se tournent vers les cliniques privées pour des soins n'a pas attiré grand monde. Du moins pour l'instant, car le ministre Kailesh Jagutpal a annoncé qu'il a des informations qu'il y a eu deux requêtes d'une banque commerciale. À Arianne Navarre-Marie, le ministre a répondu qu'il y a des provisions budgétaires pour l'achat de vaccins BCG.

National archives : Migration au réduit triangle

Le début des travaux du bureau des archives nationales est prévu dans quelques semaines au Réduit Triangle. Réponse du ministre Avinash Teeluck. Pour le moment, son ministère ne compte qu'un conseiller et le ministre peut en nommer encore deux autres.

Pas de clash Anquetil/Koonjoo-Shah

Alors qu'on attendait une partie animée entre Stéphanie Anquetil et la ministre Kalpana Koonjoo-Shah, tel n'a pas été le cas. Au contraire, on a assisté à un duel entre Joanna Bérenger et Joanne Tour. Pendant de longues minutes, elles ont échangé des propos et la députée du MMM a voulu que la parlementaire du MSM retire des mots inaudibles par une majorité de l'assistance. Joanna Tour a souligné qu'elle ne s'adressait pas à la députée du MMM. Vikash Nuckcheddy lui a fait comprendre que peu importe que les mots soient adressés à Joanna Bérenger ou non, ils ont bien été prononcés dans l'Hémicycle et devaient être retirés. Joanne Tour a obtempéré.

Peu après, Joanna Bérenger a qualifié le chairperson d'être «unfair» envers elle, à la suite de son refus de répondre à une de ses interpellations. Elle a retiré le mot sans s'excuser malgré plusieurs demandes de Vikash Nuckcheddy, qui lui a alors demandé de quitter l'Hémicycle et de revenir quand Kalpana Koonjoo-Shah aurait fini de fournir des détails sur son ministère. La députée du MMM a regagné son siège après. La ministre a été appelée à fournir des détails sur les applications Mobile de l'Espwar, les loyers et les compagnies de nettoyage. Elle a dit qu'elle déposerait tous les détails sur la table de l'Assemblée.